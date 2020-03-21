53 случая заражения коронавирусом подтверждены в Азербайджане

21 марта 2020, 17:42

Девять новых случаев инфицирования короновирусом выявлены в Азербайджане. Состояние заболевших врачи оценивают как стабильное.

Как писал "Кавказский узел", 12 марта скончалась зараженная коронавирусом женщина. К 14 марта шесть человек выздоровели и были выписаны из больниц. Днем 17 марта в Азербайджане было зарегистрировано три новых случая заболевания, а вечером - еще шесть. Всего в больницах находились 27 больных коронавирусом. К 18 марта еще четыре человека вылечились и в больницах оставались 23 пациента, но на следующий день были выявлены десять новых случаев заражения, и общее число их достигло 44. Правительство ввело ряд новых ограничений, пытаясь препятствовать распространению заболевания.

Сегодня общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане составило 53 человека. Девять новых случаев заражения выявлены у пациентов, которые ранее были размещены в больницы специального режима. Самочувствие пациентов хорошее, состояние их здоровья оценивается как стабильное, говорится в сообщении на сайте оперативного штаба при кабмине Азербайджана, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

По данным штаба, в больницах специального режима остаются 42 больных коронавирусом.

Оперативный штаб призвал граждан строго соблюдать правила личной гигиены, "действовать в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей".

Новости о распространении коронавируса размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, какие необходимы меры профилактики, сказано в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".