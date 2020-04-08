Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Карачаево-Черкесии

08 апреля 2020, 21:25

Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в Карачаево-Черкесии, и число инфицированных выросло до шести.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные чувствуют себя нормально и лечатся дома, рассказали врачи. К 7 апреля число зараженных достигло пяти.

Шестой зараженный коронавирусом госпитализирован в инфекционный госпиталь, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии.

"По состоянию на 19.00 8 апреля в Карачаево-Черкесии официально подтвержден один новый случай заражения COVID-19. По заключению врачей, исходя из наличия у него симптомов, больной госпитализирован в инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Остальные пять зараженных находятся в изоляции, уточнили в оперштабе.