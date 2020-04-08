08 апреля 2020, 21:25
Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Карачаево-Черкесии
Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в Карачаево-Черкесии, и число инфицированных выросло до шести.
Как писал "Кавказский узел", 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные чувствуют себя нормально и лечатся дома, рассказали врачи. К 7 апреля число зараженных достигло пяти.
Шестой зараженный коронавирусом госпитализирован в инфекционный госпиталь, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии.
"По состоянию на 19.00 8 апреля в Карачаево-Черкесии официально подтвержден один новый случай заражения COVID-19. По заключению врачей, исходя из наличия у него симптомов, больной госпитализирован в инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении оперативного штаба.
Остальные пять зараженных находятся в изоляции, уточнили в оперштабе.
На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.
Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".
Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".
Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"