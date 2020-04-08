08 апреля 2020, 21:25

Шесть случаев заражения коронавирусом подтверждены в Карачаево-Черкесии

Один новый случай заражения коронавирусом выявлен в Карачаево-Черкесии, и число инфицированных выросло до шести.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные чувствуют себя нормально и лечатся дома, рассказали врачи. К 7 апреля число зараженных достигло пяти.

Шестой зараженный коронавирусом госпитализирован в инфекционный госпиталь, сообщили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии.

"По состоянию на 19.00 8 апреля в Карачаево-Черкесии официально подтвержден один новый случай заражения COVID-19. По заключению врачей, исходя из наличия у него симптомов, больной госпитализирован в инфекционный госпиталь", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Остальные пять зараженных находятся в изоляции, уточнили в оперштабе.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе", "Трое предпринимателей в Карачаево-Черкесии наказаны за нарушение запрета на работу", "Неуступчивость владельцев бизнес-недвижимости возмутила предпринимателей Черкесска".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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