Два новых случая коронавируса подтверждены в Карачаево-Черкесии

07 апреля 2020, 20:44

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии достигло пяти, все пациенты лечатся в условиях домашней самоизоляции, сообщил глава республики.

Как писал «Кавказский узел», 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные чувствуют себя нормально и лечатся дома, рассказали врачи.

С 31 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв на фоне пандемии, но пост отменять нельзя, считают имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа.

"В Карачаево-Черкесии появилось два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших стало 5 человек", - сообщил сегодня на своей станице в Instagram глава республики Рашид Темрезов. По его словам, сейчас проверяются все контактировавшие с новыми пациентами.

Темерезов также рассказал, что все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно. Симптомов заболевания у них нет, поэтому они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, выполняют все назначения врачей. "В случае малейшей симптоматики они будут госпитализированы", - заверил он.