Человек в защитной одежде проводит дезинфекцию. Фото: REUTERS/Eduard Korniyenko

07 апреля 2020, 20:44

Два новых случая коронавируса подтверждены в Карачаево-Черкесии

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карачаево-Черкесии достигло пяти, все пациенты лечатся в условиях домашней самоизоляции, сообщил глава республики.

Как писал «Кавказский узел», 5 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусной инфекцией. Все инфицированные чувствуют себя нормально и лечатся дома, рассказали врачи.

С 31 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Священный для мусульман месяц Рамадан может пройти без коллективных молитв на фоне пандемии, но пост отменять нельзя, считают имамы и представители муфтиятов в регионах Северного Кавказа.

"В Карачаево-Черкесии появилось два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Всего заболевших стало 5 человек", - сообщил сегодня на своей станице в Instagram глава республики Рашид Темрезов. По его словам, сейчас проверяются все контактировавшие с новыми пациентами.

Скриншот с официальной страницы Рашида Темерезова в в Instagram https://www.instagram.com/p/B-r66ZkANrL/?igshid=ida5q5kv2usl

Темерезов также рассказал, что все инфицированные люди чувствуют себя удовлетворительно. Симптомов заболевания у них нет, поэтому они находятся в изоляции дома под медицинским наблюдением, выполняют все назначения врачей. "В случае малейшей симптоматики они будут госпитализированы", - заверил он.

На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа зараженных и умерших от коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта обновляется шесть раз в сутки.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе", "Трое предпринимателей в Карачаево-Черкесии наказаны за нарушение запрета на работу", "Неуступчивость владельцев бизнес-недвижимости возмутила предпринимателей Черкесска".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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