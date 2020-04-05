Неуступчивость владельцев бизнес-недвижимости возмутила предпринимателей Черкесска

05 апреля 2020, 05:29

Режим самоизоляции продлен в Карачаево-Черкесии до 30 апреля включительно. Предприниматели Черкесска, арендующие офисные помещения, пожаловались, что владельцы бизнес-центров требуют полной оплаты аренды, несмотря на то, что они закрыты.

Как писал "Кавказский узел", с 19 марта в Карачаево-Черкесии действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. С 31 марта в республике введен режим всеобщей самоизоляции.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 05.29 мск сегодня, 5 апреля случаев заражения коронавирусом в Карачаево-Черкесии зафиксировано не было. Ранее в республике с подозрением на коронавирус было госпитализировано 10 человек, результаты их анализов оказались отрицательными, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

4 апреля глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ, согласно которому в республике продлевается режим всеобщей самоизоляции. Продлевается запрет на проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, закрыты все предприятия общественного питания, кроме тех, которые оказывают услуги доставки. При этом принято решение расширить перечень предприятий, которые будут работать с 6 апреля. Сюда также включены предприятия, чья деятельность оказывает существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность, имеющие иное важное значение для муниципального образования. Предполагается, что конкретный перечень предприятий глава администрации утвердит по согласованию с Оперативным штабом. До 30 апреля также приостановлено посещение детьми и студентами всех видов образовательных организаций, говорится в сообщении на официальном сайте главы и правительства республики.

В настоящее время среди населения Карачаево-Черкесии нет случаев заболевания коронавирусом, сообщила 4 апреля корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь республиканского управления Роспотребнадзора Елена Покровская.

«На территории республики продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий в условиях режима строгой самоизоляции. По состоянию на 4 апреля под медицинским наблюдением на дому находятся 256 человек, прибывших из-за рубежа или состоявших в контакте с лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучных территорий и имеющих хоть незначительные признаки респираторной инфекции, а также находившиеся в контакте с больным СОVID-19. Три человека находятся под медицинским наблюдением в инфекционном стационаре», - пояснила она.

Она также рассказала, что испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР» на новую коронавирусную инфекцию с начала исследований протестированы 650 человек, выполнено 840 исследований.

Предприниматели Черкесска пожаловались на финансовые трудности

Все магазины, салоны красоты, помещения под офисы обязали закрыть в связи с введением режима самоизоляции с 28 марта, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» косметолог Фатима, которая арендует помещение в одном из торговых центров Черкесска.

«Мы оплачиваем аренду в первых числах каждого месяца наперед. С нас потребовали полностью произвести оплату за апрель, хотя торговый центр по указу главы республики также будет закрыт. Большинство из нас работает, чтобы прокормить семью. И, конечно, оплачивать аренду, при этом не зарабатывая ни копейки, для нас очень затруднительно. Да и владельцы помещений знают, что деваться нам некуда. Если сегодня мы уйдем, то через месяц заново придется искать помещение, оборудовать его», - рассказала она.

В Карачаево-Черкесии владельцев бизнес-центров не волнует сложившаяся ситуация, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник агентства недвижимости на условиях анонимности.

«Мы арендуем в одном из бизнес-центров офис. У нас есть штат, люди сидят дома. За аренду за апрель сказали произвести оплату в полном объеме. За четыре дня в марте, когда уже был закрыт бизнес-центр, мы оплату произвели. И так в столь сложное время трудности в работе, клиентов мало - еще мы должны оплачивать помещение в то время, когда оно закрыто. Говорят в республике нет ни одного зараженного, тогда к чему такие жесткие меры? Людям надо кормить свои семьи», - сказал он.

Некоторые пользователи соцсетей также выступили за смягчение режима самоизоляции.

«Давайте работать, пока все хорошо. Зачем усугублять», - написала kamila.96 под постом на странице главы КЧР Рашида Темрезова в Instagram о подготовке дополнительных решений в условиях самоизоляции. Пост был опубликован 4 апреля и набрал по данным на 05.29 сегодня, 5 апреля 1519 лайков и 279 комментариев.

«Сейчас в республике есть такие люди, у которых кушать нечего, потому что они не работают, так как сидят дома. Как они должны прожить этот месяц и еще должны платить коммунальные?» - задается вопросом lovekchr_09.777.

"А не объясните ли теперь тем, чья деятельность с 28-го марта прекращена теперь уже до конца апреля (общепит, салон красоты), на какие средства этот самый апрель прожить?" - спрашивает 09.kitty.09.

"У моей семьи нет отложенных средств. Мы снимаем квартиру, и хозяйка живет на деньги от аренды, естественно, нам никто не даст арендные каникулы», - написала torgovi.dom.