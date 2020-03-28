Паломники из Северного Кавказа столкнулись с угрозой отмены хаджа

28 марта 2020, 05:35

Спрос на путевки в хадж от паломников из Северного Кавказа снизился из-за распространения коронавируса и падения курса рубля, рассказали туроператоры. Саудовская Аравия может принять решение об отменке хаджа, в этом случае операторам придется вернуть им стоимость путевок, отметил сотрудник офиса уполномоченного по хаджу при правительстве России.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля прием документов у желающих совершить паломничество в Саудовскую Аравию начался в Чечне. Стоимость путевки в этом году выросла почти на десять процентов и составляет 3600 долларов. Хадж-оператор из Дагестана "Марва-тур" предложил самые дешевые путевки за 2610 долларов, а самые дорогие - за 8500 долларов. В муфтияте Чечни разъяснили, что рост стоимости путевки для паломников связан с подорожанием авиабилетов и визовым сбором в Саудовской Аравии. Жители Чечни, планирующие отправиться в паломничество, уже начали готовиться к поездке.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Хадж в 2020 году может быть отменен, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник офиса уполномоченного по хаджу при правительстве России Ильяса Умаханова. "Есть вероятность, что Саудовская Аравия отменит хадж из-за пандемии коронавируса. При этом сценарии основной вопрос будет касаться возврата денег паломникам, уже купившим путевки", - сказал он.

По слова сотрудника офиса, хадж-операторам разосланы письма с просьбой не удерживать деньги, если хадж будет отменен и паломники не смогут воспользоваться путевками. "Связываемся с туроператорами и предупреждаем", - сказал он.

24 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у трех жителей Чечни, прилетевших из Турции. Один из них, вернувшись из Мекки, не соблюдал карантин и устраивал молитвенные собрания, заявил Рамзан Кадыров. Глава республики раскритиковал местных жителей за игнорирование мер профилактики инфекции Позже из информации Роспотребнадзора стало известно, что в Чечне подтвержден первый случай заражения коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Сотрудник офиса указал, что официальное письмо с просьбой, чтобы в случае отмены хаджа паломникам вернули деньги, направлено в министерство хаджа Саудовской Аравии. "Мы попросили исключить сценарий, когда люди все оплатили, но не смогли приехать, а деньги не вернули", - отметил он.

Начальник управления по делам религий министерства по национальной политике и делам религий Дагестана Расул Гаджиев также не исключил, что Саудовская Аравия отменит в этом году хадж из-за коронавируса.

«Малый хадж уже закрыт, есть опасность, что то же самое будет с большим хаджем. Мы ждем решения Саудовской Аравии», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Саудовской Аравии в начале марта ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру - так называемый малый хадж, на санитарную обработку и дезинфекцию закрывалась мечеть аль-Харам в Мекке, сообщил 17 марта ТАСС.

Гаджиев рассказал, что в Дагестане проведена предварительная подготовка к хаджу в соответствии с протоколом заседания хадж-миссии России. "Это касается договоров с транспортными предприятиями республики о выделении автобусов, договоров с гостиницами в Саудовской Аравии. Проведена подготовка аэропортов и сотрудников, работа с волонтерами", - сказал он. "Набор по квотам приостановлен. Нам выделили квоту в 10 тысяч человек", - рассказал Гаджиев. По его словам, сборы отложены до выяснения решения Саудовской Аравии.

Квота паломников для хаджа из России в текущем году увеличена на постоянной основе до 25 тысяч человек, что на 4500 человек больше, чем в предыдущий год. По словам первого заместителя главы хадж-миссии России Хизбулы Асуева, с 1998 года квота составляла 20500 человек и исчислялась из расчета: тысяча паломников на миллион мусульман, постоянно проживающих в стране. Каждый год квота увеличивалась на несколько тысяч.

Паломникам, которые уже приобрели путевки, в случае отмены хаджа операторы вернут деньги, уверен он. "Паломники получат деньги за купленные туры. У каждого должны быть документы о покупке тура", - сказал Гаджиев. Он также отметил, что наблюдается спад желающих поехать на хадж из-за коронавируса. "Поэтому не думаю, что много путевок куплено", - отметил он.

Официальный оператор хаджа в Дагестане «Марва-тур» реализует туры в Саудовскую Аравию, уже продано три тысячи путевок, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор туркомпании Булат Курбанов. Однако он отметил, что компания столкнулись с трудностями из-за коронавируса и падения курса рубля.

«Падение курса рубля сказывается на платёжеспособности людей. Тем не менее, продажа туров продолжается, мы работаем в штатном режиме. Пока нет официальной отмены (хаджа) со стороны Саудовской Аравии. Ограничения касаются только малого хаджа», - указал Курбанов.

По его словам, "30 процентов выделенной Дагестану квоты заполнено". "Это немного меньше проданных в прошлом году туров за аналогичный период... Возврата туров из-за коронавируса пока нет", - сказал Курбанов. Как правило, половина паломников - это мужчины, половина – женщины, отметил он.

Глава туркомпании рассказал, что туры продаются в рассрочку, и из-за падения курса рубля люди попросили продлить срок выплат и компания прошла им навстречу. "После отмены туров по малому хаджу мы обеспечили возврат денег паломникам. Если хадж все-таки будет отменен, то мы предложим два варианта: сохранить бронь на следующий год либо получить обратно всю потраченную сумму», - рассказал он.

Курбанов заверил, что если Саудовская Аравия решит не отменять хадж, то паломников дополнительно будут информировать о коронавирусе и средствах защиты. «За полтора месяца до вылета мы начнем действовать в этом направлении», - сказал он.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Официальный туроператор хаджа в Ингушетии «Медина» тоже зафиксировал спад продажи туров. "Есть спад, коронавирус не мог не отразиться на наших продажах. Тем не менее, люди все еще покупают туры, приходят к нам с надеждой, что к концу апреля или в начале мая произойдет спад заболеваемости коронавирусом. Мы тоже надеемся на это", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель компании Магомед Льянов. По его словам, продажи туров начались с 16 марта, продано три десятка туров. "Квота для Ингушетии составляет 1400 человек. Обычно чуть больше половины паломников мужчины, остальные женщины", - рассказал Льянов.

Списки желающих отправиться в хадж должны быть готовы к 20 апреля, сообщалось на сайте Совета Федерации России 13 февраля по итогам совещания, посвященном хаджу. До 25 июля все паломники должны прибыть в Мекку и Джидду, а до 4 сентября вернуться обратно, отмечалось в сообщении.

По его словам, случаев возврата туров из-за коронавируса пока не было, но "многие звонят спрашивают, все ли в силе". "Люди опасаются, что Саудовская Аравия отменит хадж в этом году. Мы полны надежд, что хадж не отменят. В этом случае мы планируем провести большую работу для информирования паломников о вирусе... решили, что в книжках про хадж, которые мы раздаем паломникам, будет информация о коронавирусе, уже обсуждали с врачами, что именно писать», - сказал он.

Туроператор «Кавказ», продающий хадж-туры во всех республиках Северного Кавказа, приостановил продажу туров из-за ситуации с коронавирусом. "Мы взяли двухнедельную паузу, чтобы понять, что будет дальше», - сказал сотрудник туркомпании корреспонденту «Кавказского узла».

Жители Кабардино-Балкарии и Северной Осетии также опасаются, что хадж отменят. «Остановлен процесс по сбору паломников из-за коронавируса... все зависит от Саудовской Аравии. Если там решат отменить, мы ничего сделать не сможем», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель хаджа из Кабардино-Балкарии Хызыр Мисиров. По его словам, обычно 30 процентов паломников из Кабардино-Балкарии составляют женщины, остальные – мужчины.

Муфтий Северной Осетии Хаджимурад Гацалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что все верующие ждут решения Саудовсокой Аравии по поводу хаджа. "Пока путевки не проданы. Люди ждет прояснения ситуации», - сказал он. Гацалов отметил, что обычно из Северной Осетии среди паломников примерно 70 процентов мужчин и 30 женщин.