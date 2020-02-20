Жители Чечни раскрыли нюансы подготовки к хаджу

Рост стоимости путевки для паломников из Чечни связан с подорожанием авиабилетов и визовым сбором в Саудовской Аравии разъяснили в муфтияте. Жители республики, планирующие отправиться в паломничество, уже начали готовиться к поездке.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля прием документов у желающих совершить паломничество в Саудовскую Аравию начался в Чечне. Стоимость путевки в этом году выросла почти на десять процентов и составляет 3600 долларов. Хадж-оператор из Дагестана "Марва-тур" предложил самые дешевые путевки за 2610 долларов, а самые дорогие - за 8500 долларов. Представители аккредитованных туроператоров сообщили, что увеличение стоимости путевок на хадж связано с введением визового сбора.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам.

Паломники должны иметь биометрические загранпаспорта

Представители муфтията Чечни провели 18 февраля в Грозном пресс-конференцию для работников СМИ, на которой ответили на вопросы, связанные с совершением хаджа в этом году. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал 19 февраля сотрудник Духовного управления мусульман Чечни.

"Один из основных вопросов, который интересует людей, связан с ростом расходов на поездку в хадж. Стоимость путевки для паломников в этом году составляет у нас 3 600 долларов США (почти 229 тысяч рублей, - прим. "Кавказского узла"). По сравнению с прошлым годом она выросла на 300 долларов (на 19 тысяч рублей, - прим. "Кавказского узла"). Обусловлено это двумя основными причинами. Во-первых, стоимость авиаперевозок в этом году выросла на 11 процентов. Во-вторых, саудовские власти ввели новую визовую пошлину для паломников, которая составляет 130 долларов США с человека (около восьми тысяч рублей, - прим. "Кавказского узла"). Эти дополнительные расходы и повлияли на цену путевки", - пояснил сотрудник муфтията.

Он также отметил, что в этом году Чечня получила 2600 мест для паломников, что аналогично квоте для региона в прошлом и позапрошлом годах.

По словам сотрудника ДУМ, паломник должен иметь биометрический загранпаспорт. "Старые паспорта, которые выдавались на пять лет, не подходят, только новые. Также каждый верующий, который намерен совершить хадж, должен в обязательном порядке проверить, не находится ли он в базе данных службы судебных приставов. При наличии задолженности его просто не выпустят за границу, поэтому необходимо разрешить этот вопрос как минимум за десять дней. И еще один обязательный момент, на который следует обратить внимание, это прохождение вакцинации", - подчеркнул он.

По его словам, отправка первых групп паломников из Чечни на хадж запланирована на середину июля текущего года. "Наших паломников будут доставлять в Саудовскую Аравию прямыми авиарейсами из Грозного. Отправка начнется в середине июля, а назад они возвратятся к середине августа", - рассказал представитель духовенства.

Квота паломников для хаджа из России в текущем году увеличена на постоянной основе до 25 тысяч человек, что на 4500 человек больше, чем в предыдущий год. По словам первого заместителя главы хадж-миссии России Хизбулы Асуева, с 1998 года квота составляла 20500 человек и исчислялась из расчета: тысяча паломников на миллион мусульман, постоянно проживающих в стране. Каждый год квота увеличивалась на несколько тысяч.

Жители Чечни уже начали готовиться к поездке

Жители Чечни, которые в этом году планируют совершить хадж, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что уже начали готовиться к предстоящему событию.

"Я уже подал документы, чтобы в случае чего иметь время решить проблемы. Прием ведется всего несколько дней, но, как говорят, уже свыше 600 человек подали заявки. Надо будет еще проверить по базе данных наличие задолженностей, хотя ЖКУ оплачиваю своевременно. Все равно, может, какой-то штраф на авто быть, мало ли. Этот вопрос, как мне пояснили, надо обязательно решить недели за две до отправки, чтобы исключили из компьютерной базы", - рассказал Асламбек.

"Это сейчас кажется, что времени достаточно и торопиться некуда. Но лучше все сделать и спланировать заранее, чтобы не бегать в последние дни, занимаясь всеми вопросами. Я, по совету знакомых, что бывали на хадже, заказал у знакомого пчеловода трехлитровый баллон меда. Говорят, там (в Саудовской Аравии) продается, кажется, йеменский, но вкус у него совершенно другой, слишком горький. Стоит он недешево, да еще и качество может быть низким. Потом еще нужно тминное масло хорошее найти, ну и все остальное понемногу решать", - отметил грозненец Султан.

"Цены на путевки в хадж у нас слишком высокие, на мой взгляд. Нужно будет еще тысячи полторы как минимум при себе иметь. Я в 2016 году был на хадже, у меня ушло пять тысяч долларов. Ведь помимо оплаты разных услуг на месте нужно еще обязательно родным, близким и знакомым подарки из Мекки привезти, без этого никак. Думал, снова поехать на хадж, но если повторно едешь, надо дополнительно больше 500 долларов платить. Так что это тоже нужно брать в расчет", - подчеркнул Абу.

Отметим, что стоимость путевки на хадж для мусульман Азербайджана составляет в этом году 4490 долларов (почти 285 тысяч рублей или 7600 манатов), а мусульмане Грузии могут отправиться в Саудовскую Аравию за 3800 долларов (242 тысячи долларов или почти 11 тысяч лари).

Напомним, что опрошенные ранее "Кавказским узлом" эксперты рассказали, как можно удешевить путевки на хадж для паломников. К примеру, они могут во время поездки заниматься торговлей. По словам замдиректора Института востоковедения РАН Аликбера Аликберова, торговля для покрытия расходов в хадже допустима. "Главное, чтобы она не была самоцелью и не заслоняла основную цель хаджа - духовную", - отметил при этом он. Заместитель директора Кунсткамеры, исламовед Ефим Резван отметил, что во все века, когда мусульмане совершали хадж, имелась и инфраструктура, которая давала возможность паломникам вести куплю-продажу для покрытия своих расходов.