Трое предпринимателей в Карачаево-Черкесии наказаны за нарушение запрета на работу

02 апреля 2020, 23:56

Правоохранители составили административные протоколы в отношении владельцев магазинов автозапчастей, автомасел и пива в Карачаево-Черкесии после того, как они нарушили запрет на работу из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", с 19 марта в Карачаево-Черкесии, как и в других регионах СКФО и ЮФО, действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. 25 марта президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а власти Карачаево-Черкесии ввели режим всеобщей самоизоляции.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, к 2 апреля в Карачаево-Черкесии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Ранее в республике с подозрением на коронавирус было госпитализировано 10 человек, результаты их анализов оказались отрицательными, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Силовики во время рейдов выявили работающие пивной магазин, магазин автозапчастей, автомойку и другие предприятия в Прикубанском, Адыге-Хабльском и Усть-Джегутинском районах, сообщается сегодня на сайте главы и правительства Карачаево-Черкесии. "Речь идет о работе в обход указа главы Карачаево-Черкесии", - сообщает пресс-служба главы республики. В отношении трех нарушивших правила составлены административные протоколы, по двум решения принимаются, отмечается в сообщении. При этом не уточняется, какие меры наказания были предприняты к предпринимателям.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов подписал указ о введении особых дополнительных мерах профилактики завоза и распространения коронавирусной инфекции, сообщается 27 марта на сайте главы и правительства республики. Согласно документу, с 28 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых и иных организаций общепита, за исключением служб доставки.

Административные меры приняты в отношении владельцев пивного магазина, а также магазинов автозапчастей и автомасел, сообщил со ссылкой на МВД по Карачаево-Черкесии "Интерфакс2.

На сайте МВД по Карачаево-Черкесии информации о выявленных нарушениях по состоянию на 23.20 мск сегодня нет.