Пандемия актуализировала традицию взаимопомощи на Северном Кавказе

03 апреля 2020, 23:58

Жители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии утратили интерес к актуальным политическим и земельным конфликтам на фоне распространения коронавируса. Угроза эпидемии вызвала к жизни традицию самоорганизации кавказского общества, люди активно помогают друг другу бороться с общей проблемой, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" ученые и активисты.

Первый в Дагестане случай заражения коронавирусом был зафиксирован 27 марта. К сегодняшнему дню число подтвержденных случаев коронавируса в республике достигло 25. В тяжелом состоянии находятся трое пациентов с коронавирусом, среди 25 зараженных трое детей. "Кавказский узел" ведет обновляемую справку "Коронавирус добрался до Кавказа".

Директор Дербентского завода игристых вин Магомед Садулаев направил 3 миллиона рублей на меры по борьбе с коронавирусом. Помимо него еще 5 бизнесменов выделили деньги на те же цели.

Выделенные предпринимателями средства будут направлены, среди прочего, на обеспечение малоимущих семей продуктовыми наборами. «Шесть предпринимателей из Дербента выделили деньги на помощь в условиях [эпидемии] коронавируса, и их количество увеличивается. Многие представители малого бизнеса от себя сами оказывают помощь нуждающимся», - сказала руководитель пресс-службы администрации Дербента Камила Гамзатова корреспонденту «Кавказского узла».

В качестве примера она привела акцию супермаркета, расположенного на улице Сальмана в Дербенте, - там всем желающим бесплатно раздают имбирь.

Дербентский завод игристых вин выделил деньги, чтобы облегчить положение людей, которые оказались в трудной экономической ситуации из-за коронавируса. «Мы решили помочь людям: многие оказались в сложной ситуации, могут остаться без работы, без еды, не все могут себе позволить купить какие-то лекарства, продукты. Сейчас важно оказать помощь нашим гражданам», - сказал «Кавказскому узлу» представитель завода Магомед.

Традиции взаимопомощи на Северном Кавказе, по его словам, стали еще актуальнее в условиях пандемии. «Сейчас пока ситуация не такая сложная, но люди уже начинают помогать друг другу. Сейчас можно наблюдать за отдельными инициативами бизнесменов, но когда ситуация осложнится, мы увидим еще больше акций и инициатив. Ну а мы не могли оказаться в стороне, поскольку традиции взаимопомощи все еще очень сильны в Дербенте. Никто не останется без помощи, и не только во время эпидемии», - заверил он.

Основатель и руководитель строительной компании «Гачалав групп» Гачалав Гачалаев объяснил свое решение выделить деньги для помощи жителям Дербента "обычной гражданской, человеческой позицией".

«Когда видишь, что есть люди, которым тяжело и трудно, сложно оставаться в стороне, если у тебя есть какая-то доля совести. Мы все знаем, что у нас (много) бедного населения, кроме этого из-за коронавируса многие люди временно остались без работы и средств, многие нуждаются хотя бы в минимальном наборе продуктов. С этим что-то нужно делать, поэтому мы решили помочь», - заявил «Кавказскому узлу» Гачалав Гачалаев.

Бизнесмен также считает, что условия пандемии актуализировали традиции взаимопомощи на Северном Кавказе. «Люди по своей инициативе стали помогать другим. В магазине, например, раздают имбирь бесплатно, молодые люди раздают маски пожилым. Когда ситуация осложнится, таких акций станет больше. Те, кто понимает, что скоро будет хуже, начинают помогать уже сейчас», - отметил он.

В Дагестане 19 марта действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. С 28 марта в республике действует запрет на проведения массовых мероприятий, закрыты точки розничных продаж, за исключением продовольственных магазинов и аптек, не работают салоны красоты, торговые центры, бассейны, бани, рынки, кафе и рестораны. 31 марта в регионе был объявлен режим самоизоляции, который предусматривает запрет на передвижение. Муфтий Дагестана призвал верующих не посещать мечети.

В Дагестане в условиях эпидемии коронавируса активизировалось волонтерское движение, констатировала проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования Миясат Муслимова.

«В нашем регионе активно волонтерское движение. И известные своей состоятельностью люди, и неизвестные, от Сулеймана Керимова до мелких предпринимателей, помогают другим. Вчера я купила маски у девушки, которая, помимо продаж, шьет маски для благотворительной раздачи», - рассказала она «Кавказскому узлу».

По мнению Муслимовой, в Дагестане уже сработали традиционные механизмы самосохранения, хотя еще недавно многие не верили, что эпидемия затронет их регион. «Дисциплинированность уже налицо, слишком высока ответственность за ближних, за наиболее уязвимых. Как поведет себя северокавказское сообщество в условиях пандемии? Будут помогать друг другу материально, продуктами, лекарствами, если надо. Острые (конфликтные) вопросы, конечно, будут отложены, решить их цивилизованно общество вполне способно, тем более после опыта общей беды», - отметила Муслимова.

Директор Дагестанского регионального отделения Российского общества "Знание", писатель Саид Ниналалов отметил примеры самоорганизации людей в условиях эпидемии коронавируса. По его словам, местные активисты организовали помощь пожилым людям и развозку продуктов для тех, кому не рекомендовано выходить из дома.

«Училища Дагестана шьют защитные маски, которые передают в первую очередь в детские дома и в распоряжение Роспотребнадзора, бесплатно. Есть люди, которые узнали о спекуляциях на имбире, раздают свои запасы бесплатно, есть те, которые сохранили старую цену», - сказал он.

Ниналалов выразил опасение, что с началом священного для мусульман месяца Рамадан многие люди начнут, несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции, собираться в мечетях. По его наблюдениям, опасность эпидемии осознали еще далеко не все жители республики.

«Нужны будут неимоверные усилия муфтията и руководства республики, чтобы люди не начали собираться в мечетях, может быть, найдут способ организовать онлайн-вещание. Несмотря ни на что, в Махачкале люди ходят по улице, машины ездят - гораздо меньше, но какая-то жизнь продолжается. Коньячные магазины, рестораны, кафе, разного рода рынки закрыты, но продолжаются стройки, ведутся какие-то работы. Люди не хотят понимать опасности заражения», - сказал он.

Писатель также выразил уверенность, что в условиях эпидемии жители Северного Кавказа способны оставить в стороне все разногласия. «И раньше, и сейчас, и в будущем в Дагестане земельные, межсельские, межджамаатовские, межнациональные вопросы решались мирно, за столом переговоров. Любая вспышка протестной активности представителей одного сообщества в ответ на какие-то шаги другого всегда заканчивалась маслиатом, миром. Для Дагестана другого пути не было и нет. И что касается спорных вопросов по границе с Чечней - тоже найдется решение, устраивающее все стороны», - уверен он.

Черкесские активисты отказались от массовых мероприятий к значимым датам

Предприниматели и волонтеры в Кабардино-Балкарии организуют помощь и малообеспеченным и ограниченным в возможностях людям, сообщил председатель общественной организации "Кабардинский конгресс" Аслан Бешто.

«Бизнесмены решили внести свой вклад в обеспечение медработников средствами индивидуальной защиты: противочумными костюмами, халатами, респираторами, одноразовыми масками. Первые комплекты прибудут в республику в ближайшее время. В разных группах читаю сообщения: например, в один из супермаркетов города молодой парень привозит и оставляет для раздачи людям маски, а супружеская пара закупила 7 тонн картофеля для раздачи неимущим и нуждающимся. Встречались сообщения, что некоторые магазины предлагают бесплатно продуктовые наборы нуждающимся. В другом магазине кто-то оплачивает весь продающийся там хлеб и предлагает просто брать его тем, кто в нем нуждается», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста, благотворители в ряде случаев не рассказывают о своей помощи нуждающимся. «Есть и другие способы гуманитарных акций, о которых делающие их люди мало кого извещают, просто делают это от доброты и широты своей души. Такие поступки довольно широко развиты были у нас и ранее, это называется "псапа" - сделанное для души. Сегодня также прочитал сообщение о том, что объявлен сбор средств для помощи репатриантам из Сирии. Некоторые из них наиболее уязвимы и беспомощны перед болезнью в силу некоторой бытовой неустроенности. Также ребята из молодёжной черкесской организации объявили, что готовы организовать помощь пожилым и недееспособным жителям республики и призывают всех оказывать помощь», - сказал Бешто.

Кавказское общество осознает всю опасность эпидемии и способно адаптироваться к новым условиям, несмотря на свою консервативность, полагает активист.

«Люди стараются без особой нужды не создавать условий для распространения заразы. Например, черкесские общественные организации постарались уведомить общественность, что по причине пандемии общественные организации не могут взять на себя ответственность за проведение мероприятий, связанных с большим скоплением людей. Это празднование Дня черкесского флага в апреле, День памяти и траура 21 мая, а также проведение традиционных черкесских игр по средам на центральной площади города. Это, конечно, для нас немалое испытание, но мы не могли подвергать риску жизни и здоровье наших граждан и считаем, что поступаем правильно», - подчеркнул он.

Аслан Бешто согласен с мнением, что на фоне угрозы коронавируса кавказское общество готово отложить все разногласия. «Что касается социально-политических требований или противостояний, здесь естественным образом наблюдается снижение накала. [Эта борьба] по мере необходимости или с появлением новых вызовов будет продолжаться, не выходя за пределы страниц медиа и интернета, и это более цивилизованный метод, чем перекрытие дорог или митинги на площадях, на мой взгляд», - сказал он.

Активист Заур Жемуха уверен, что традиционные механизмы самосохранения и способы самоорганизации кавказского общества уже сработали. «Не слежу специально за инициативами по помощи пожилым или малоимущим семьям, но знаю, что знакомые активисты и организации помогают престарелым. Слышал про акцию по установке в городе (диспенсеров с антисептиком). Разные люди шьют маски и раздают или отдают по себестоимости. Традиционные механизмы самосохранения сработали. Точно будет взаимопомощь, родственные связи еще не разорваны полностью», - сказал он «Кавказскому узлу».

Жемуха убежден, что все конфликты на Северном Кавказе отойдут на второй план в условиях коронавируса. «Критический характер ситуации создал условия, когда все переговоры потеряли смысл, ведь ситуация движется к чрезвычайной», - подчеркнул он.

В качестве примера взаимопомощи Заур Жемуха привел добровольцев в Нальчике, которые помогают пожилым людям. Волонтеры покупают и доставляют на дом пожилым продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

«Старшее поколение – это группа населения, которая наиболее подвержена инфекции. Волонтерское движение организовалось, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом пожилых людей. Мы готовы делать покупки вместо них, чтобы они оставались дома, не посещали места большого скопления людей. В случае необходимости, пожилые люди могут обратиться по телефону 8-800-200-34-11», - рассказала представительница движения Мадина корреспонденту «Кавказского узла».

В Кабардино-Балкарии 82 волонтера привозят продукты и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги пожилым жителям, которые остаются дома из-за угрозы заражения коронавирусом. "Обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции, соблюдать режим самоизоляции (не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью)", - говорится в указе главы Кабардино-Балкарии от 31 марта. Остальным жителям республики предписано покидать место жительства только в особых и оговоренных случаях, к которым относится оказание транспортных услуг и услуг доставки.

Инициатор акции по установке в Нальчике диспенсеров с антисептиками для рук Курбан Муртазалиев назвал свою акцию "проявлением социальной ответственности".



"Я очень люблю гулять. Недавно я прошёл почти весь центр города, по пути встречал множество знакомых и здоровался со всеми. В последнее время возникла привычка постоянно дезинфицировать руки, но я не нашел поблизости никаких средств дезинфекции. По пути мне хотелось дотронуться до лица, но я не решался, прошел так очень долго. Я подумал, а как быть тем, кто постоянно находится в движении, кто гуляет с детьми, которые очень беспечны, и решил воплотить возникшую в голове идею. В итоге в Нальчике, в местах с наиболее плотным пешеходным трафиком, были установлены диспенсеры с антисептиком", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».



Муртазалиев не сомневается, что традиции взаимопомощи на Северном Кавказе в условиях пандемии актуализировались. "Несомненно это так. Мои знакомые шьют маски и раздают людям бесплатно. Люди более внимательно и тепло стали относиться друг к другу в условиях коронавируса", - отметил он.

"Гуляющих людей на улицах не видно, все идут по делам. Детей совсем нет. На Площади Марии установлено устройство с антисептиком для дезинфекции рук. Несколько таких устройств молодой предприниматель Курбан Муртазалиев установил по городу за свой счет - в Атажукинском саду, рядом с администрацией города и возле торгового центра «Галерея». Люди желают ему и его родителям здоровья", - написала автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле".

Кандидат филологических наук, доцент кафедры кабардино-черкесского и абазинского языков Карачаево-Черкесского республиканского института повышения квалификации работников образования Биляль Хасароков рассказал "Кавказскому узлу" о примерах самоорганизации общества в Карачаево-Черкесии

«Мне прислали по WhatsApp сообщение о том, что волонтеры готовы доставить еду или медикаменты людям старшего поколения, чтобы те не выходили из дома. Волонтеры также спрашивали, знаю ли я малоимущие семьи, которые нуждаются в помощи. Люди начали помогать друг другу в условиях кризиса. Это обычное явление для нас, это в наших традициях взаимоподдержки», - сказал он.

Хасароков не сомневается, что в случае усугубления ситуации общество на Кавказе продемонстрирует высокий уровень гражданской сознательности. «Это уже сейчас видно: у нас на улицах очень мало народу, люди следуют рекомендациям и не выходят из дома. Это говорит о том, что в случае ухудшения ситуации будет адекватная реакция со стороны общества. Все разногласия и конфликты отойдут на второй план, это неминуемо. Главной задачей будет решение проблемы коронавируса», - уверен ученый.

Эпидемия вытеснила территориальные конфликты из поля зрения ингушского общества

Общественный деятель, эколог Якуб Гогиев наблюдает примеры самоорганизации в Ингушетии. «Кто может - шьет маски, собирают деньги и покупают средства защиты врачам. Недавно фонд "Тешам" объявил сбор денег, они уже передали купленные вещи врачам. Есть случаи, когда помогают раздачей продуктов питания - подвозят практически к дверям и оставляют, ничего не объясняя. Общество уже реагирует: по возможности призывают ограничить свадьбы, уже были случаи, когда проводили без гостей. Похороны тоже будут с минимальным количеством людей. В целом это укладывается в логику традиционных механизмов самосохранения (общества)», - сказал он «Кавказскому узлу».

Активист разделяет мнение, что общество способно цивилизованно решить либо отложить конфликты в условиях пандемии. «В условиях этого кризиса актуальные конфликты пока могут забыться, особенно территориальные, но, естественно, это не значит, что проблема решена. Впоследствии все вернётся "на круги своя"», - отметил он.

Люди, имеющие возможности помочь своим родным и близким, отправляют им деньги в качестве помощи, отмечает старший научный сотрудник отдела этнографии Кавказа в музее антропологии и этнографии имени Петра Великого Макка Албогачиева.

«Общество самоорганизовалось. В Ингушетии люди договорились, что мечети не будут работать, попросили не играть свадьбы, не собирать много людей, сидеть дома по возможности, имамы читают проповеди в соцсетях. А те люди, у которых есть возможность помогать, высылают деньги своим близким, которые нуждаются в помощи», - рассказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Албогачиева уверена, что во всех конфликтных вопросах на время эпидемии наступит перемирие. «Люди не будут поднимать конфликтные вопросы, они объединятся вокруг позитивного, хорошего, вокруг борьбы против вируса. Главное в этой ситуации – сохранение жизни», - подчеркнула она.

Молодежь активно откликнулась на призывы помочь людям старшего поколения, обратил внимание ингушский адвокат Якуб Беков. «Я много слышал от родственников, что молодое поколение сейчас сильно помогает старшим. Пока в Ингушетии ситуация стабильная, но если будет ухудшение, то я уверен, что подобных акций будет больше. Люди станут больше помогать, больше поддерживать (друг друга), сплоченно будут бороться против вируса», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Общество забудет про все разногласия ради общего противостояния коронавирусу, уверен Беков. «Я думаю, это уже произошло. Насколько я слежу за ситуацией, сейчас про конфликты и разногласия вообще не говорится - это все отошло на второй план, может даже на последний план. Сейчас главный вопрос – борьба с коронавирусом, а потом - преодоление экономического кризиса», - добавил адвокат.

Молодежь в Северной Осетии пришла на помощь старшим

В Северной Осетии образовались волонтерские объединения, которые оказывают помощь нуждающимся, рассказал завкафедрой ЮНЕСКО Северо-Осетинского педагогического госинститута, доктор филологических наук Тамерлан Камболов.

«Это в основном студенты, молодежь, они доставляют продукты, необходимые товары, медикаменты пожилым людям. Но на мой взгляд, самоорганизация общества в условиях коронавируса заключается в том, чтобы мобилизоваться для выполнения тех рекомендаций, который дает государство. Во Владикавказе достаточно хорошо выполняются все рекомендации по самоизоляции, на улицах практически нет людей, транспорта. Главное, что нет паники - надеюсь, это результат того, что сработали традиционные механизмы самосохранения», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Камболов уверен, что сейчас главной проблемой для всех на Кавказе является эпидемия коронавируса. «Сейчас можно сказать, что приоритетной является проблема выживаемости человека в условиях пандемии. Я не думаю, что обострение эпидемиологической ситуации и некое осложнение экономической ситуации будут катализаторами каких-то конфликтов. Сейчас общий враг – это коронавирус, появление общего врага даст новый формат сотрудничества и сплочения», - отметил Камболов.

Механизмы самоорганизации общества на Северном Кавказе защищают самых уязвимых людей, отметила заведующая кафедрой осетинского языка и литературы Северо-Осетинского госуниверситета, кандидат филологических наук Анжела Кудзоева.

«Я не знаю, что происходит в реальной жизни, потому что нахожусь в самоизоляции, но, судя по сообщениям в соцсетях, были организованы волонтёрские движения - молодые люди помогают пожилым, которые нуждаются в поддержке. Это традиционный механизм самосохранения. Всегда, когда есть кризис, есть и самоорганизация общества. В любом кавказском обществе в таких кризисных ситуациях в первую очередь обращают внимание на детей и стариков», - сказала она «Кавказскому узлу».

Ни в одном северокавказском регионе сейчас не думают о давних разногласиях, уверена она. «Впервые за много лет мы столкнулись с (подобной) угрозой. Это биологический враг, который угрожает каждому, независимо от национальности, статуса и так далее. Кавказское общество сейчас готово консолидироваться и забыть про все разногласия, направив все силы на эту борьбу», - подчеркнула Кудзоева.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".