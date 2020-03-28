Кабардино-балкарские волонтеры пришли на помощь пожилым в самоизоляции

28 марта 2020, 16:12

82 волонтера привозят продукты и лекарства, помогают оплачивать коммунальные услуги пожилым жителям Кабардино-Балкарии, которые остаются дома из-за угрозы заражения коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 25 марта число зараженных пациентов достигло четырех, причем один находился в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. На 27 марта были госпитализированы 29 человек с температурой и симптомами ОРВИ. У жителей республики нет возможности пройти тест на коронавирус по собственной инициативе.

Кабардино-Балкарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с "Общероссийским народным фронтом" открыли штаб для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса. Работают 85 волонтеров, отобранных из 120 претендентов, все они совершеннолетние студенты-медики, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" глава регионального отделения "Волонтеров-медиков" Залина Кушхова.

Волонтеры доставляют пожилым людям продукты и лекарства на дом, помогают оплачивать коммунальные услуги. "Волонтеры зарегистрированы в единой базе данных. Пожилые люди звонят по телефону горячей линии 8 800 200 34 11 и оставляют заявку, указывая, какие продукты какой ценовой категории им нужны. Некоторые даже указывают, в каком магазине это лучше купить. Мы приобретаем продукты, доставляем. Доставка осуществляется бесплатно, а продукты заказавшие оплачивают по чеку, который предъявляют волонтеры", - рассказала Кушхова.

По ее словам, волонтерская организация работает в течение трех недель. В первые недели заказов было по одному-два в день, а 27 марта было уже 11 обращений. Старики просят купить хлеб, молоко, крупы, фрукты, лекарства. "Поскольку коронавирус наиболее опасен для людей пожилого возраста и лиц с ослабленным иммунитетом, мы, медики, считаем необходимым не только помочь своим физическим трудом, но и оказать психологическую, моральную поддержку", - добавила Залина Кушхова.

Волонтеры носят специальные бейджики и при общении с теми, кому помогают, называют кодовое слово, это нужно для того, чтобы к старикам под видом волонтеров не пришел кто-то другой, пояснила Залина Кушхова.

Программа действует с учетом рекомендаций Минздрава России по профилактике коронавируса. В дом волонтеры не проходят. "Волонтеры закупили перчатки, маски и антисептики, а также взяли на себя функции по закупке продуктов и медикаментов с доставкой старикам в республике. Все волонтеры прошли инструктаж по мерам безопасности, чтобы самим не стать носителями вируса и случайно не заразить пенсионеров", - рассказала глава отделения "Волонтеров-медиков".

Жители Кабардино-Балкарии старше 60 лет, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", помощью волонтеров не пользовались. Так, 62-летняя Лариса сказала, что не слышала о волонтерской организации. 27 марта она ходила в аптеку. "Надела маску, перчатки, и пошла. Мне нужно было лекарство. О волонтерской организации не знала. Конечно, обращусь, если понадобится. Считаю, что это хорошая идея", - сказала она.

В аптеку за лекарством ходила 27 марта и 69-летняя Людмила. "Пошла без маски. Масок в продаже нет. О волонтерской организации прочитала в соцсетях, но денег нет, чтобы заказы делать", - рассказала она. 65-летняя Марина пояснила, что не хочет просить помощи волонтеров, потому что из-за низкой пенсии выбирает продукты подешевле. 27 марта она была и в аптеке, и на рынке, везде без маски.

65-летняя Бэла заявила, что ей "страшно к кому-то обращаться". "Выхожу сама. Сегодня вот вышла, хлеб купила. Маску надеваю, а вернувшись домой, мою руки", - рассказала она. 77-летней Соне продукты приносят соседи. Она отметила, что в случае необходимости обязательно воспользуется помощью волонтеров.

По данным официального сайта по информированию россиян о коронавирусе, к 16.20 мск 28 марта число зараженных в Кабардино-Балкарии остается равным четырем. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах Южного Кавказа и юга России, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".