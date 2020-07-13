Режим ЧП в Армении из-за COVID-19 продлен четвертый раз

13 июля 2020, 19:26

Парламент Армении одобрил предложение кабмина продлить режим чрезвычайного положения еще на месяц. Число заразившихся COVID-19 в Армении достигло 32 151, включая 537 умерших от осложнений, вызванных коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июля общее число инфицированных коронавирусом в Армении выросло на 577 за сутки и составило 31 969, умерших за период пандемии было 565.

В Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. Первый случай инфицирования в Армении зафиксирован 1 марта. 7 апреля о первых случаях заражения коронавирусом заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях COVID-19 позже всех - 6 мая. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Депутаты отказались снять запрет на акции протеста в Армении

Кабмин Армении решил продлить режим чрезвычайного положения еще на месяц - до 16.00 мск 12 августа. Премьер-министр Никол Пашинян на заседании правительства пояснил, что отмена режима ЧП лишит власти инструментов для реализации противоэпидемиологических мероприятий, а "в законодательстве нет иных механизмов противодействия пандемии".

"С другой стороны, мы понимаем, что режим ЧП невозможно продлевать бесконечно. Разрабатывается пакет законодательных изменений, которые позволят применять этот инструментарий не в условиях ЧП, а в условиях чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава кабмина на заседании, которое транслировалось на Youtube-канале правительства Армении.

Министр здравоохранения Арсен Торосян заявил, что режим ЧП необходимо продлить еще как минимум на один месяц. "Число тяжелобольных пациентов остается высоким. В тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 650 пациентов, из которых 43 подключены к ИВЛ", - сказал на заседании правительства министр, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Глава Минздрава также пояснил относительно низкое число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за 12 июля. "Было проведено мало тестирований, но это связано с тем, что воскресенье - нерабочий день", - отметил Торосян.

Комендант Тигран Авинян также отметил, что ограничительные меры, принятые для сдерживания распространения эпидемии, могут применяться исключительно в условиях чрезвычайного положения.

Он отметил, что ситуация с распространением коронавируса остается тревожной, но управляемой. "Ограничения, действующие в рамках ЧП, будут сняты в том случае, если на протяжении длительного времени не будут выявлены новые случаи заражения COVID-19", - пояснил комендант.

Армянские депутаты одобрили продление режима чрезвычайного положения еще на месяц. Это стало четвертое продление режима ЧП из-за пандемии коронавируса в Армении. Фракция "Процветающая Армения" при этом предложила проект поправок о снятии запрета на собрания и установление норм проведения акций протеста, в частности, обязательный масочный режим и соблюдение полутораметровой социальной дистанции. Инициативу поддержала оппозиционная фракция "Просвещенная Армения". Правящее большинство "Мой шаг" проголосовало против снятия ограничений. За отмену запрета на собрания высказался 21 депутат, против - 60.

Минздрав сообщил о снижении числа активных больных COVID-19

Общее число инфицированных COVID-19 в Армении сегодня достигло 32 151. С 7 по 13 июля было выявлено 3215 новых случаев заражения, из них 182 - за последние сутки. При этом процентное соотношение суточного числа проведенных тестов к числу положительных тестов равно 26,07%. За указанный период проведено 11 872 теста, из которых 698 - за прошедшие сутки. За все время эпидемии проведено 135 687 тестирований. С начала эпидемии показатель положительных тестов к общему числу тестирований равен 23,69%, сообщается на сайте Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении.

За прошедшую неделю, согласно информации Центра, зарегистрировано на 594 случая заражения COVID-19 меньше, чем за предыдущую неделю (с 29 июня по 6 июля было выявлено 3809 случаев заражения - прим. "Кавказского узла"). В среднем в сутки выявлялось 459,3 случая заражения, тогда как за предыдущую неделю этот показатель составлял 544,1. Средний недельный прирост инфицированных COVID-19 с 7 по 13 июля составил 1,52%, а прирост предыдущей недели - 2,04%.

Число смертей с 7 по 13 июля увеличилось: умерли 106 человека, из которых 82 - от осложнений, вызванных COVID-19. Неделей ранее было зарегистрировано 74 смерти, из них 58 - коронавируса. Средний ежедневный прирост смертности от коронавирусной инфекции составил 2,04%, а общего числа летальных исходов - 2,18%. Показатели предыдущей недели составляли 1,53% и 1,74%, соответственно, сообщили в Национальном центре контроля и профилактики заболеваний.

По данным центра, за все время эпидемии умерли 756 человек или 2,35% от общего числа инфицированных. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 573 пациента или 1,78% от общего числа зараженных. Еще 183 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли за неделю по иным причинам. Доля смертей пациентов с COVID-19, умерших из-за иных болезней, составляет 24,21% от общего числа. За прошедшие сутки умерли девять человек, из них восемь от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Среди умерших от коронавируса - 326 мужчин и 247 женщин. Средний возраст умерших - 70,5 лет, следует из сообщения Минздрава.

За последнюю неделю увеличилось также число излечившихся пациентов - 3563. 232 пациента выздоровели за последние сутки. Средний ежедневный прирост вылечившихся составил 2,87%. Всего за период пандемии выздоровели 19 865 человек (61,79% от общего числа инфицированных). Число активных больных за этот период уменьшилось на 454 и составило 11 530 человек. Средний ежедневный прирост активных больных за указанный период составил 0,54%, сказано в сообщении Минздрава.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".