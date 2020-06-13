13 июня 2020, 18:38

До 2550 увеличилось число зараженных COVID-19 в Ингушетии

Состояние 16 пациентов с коронавирусом в Ингушетии оценивается как тяжелое, трое из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил оперативный штаб республики.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня общее число заболевших коронавирусом в Ингушетии составило 2508. В тяжелом состоянии находились 20 пациентов. За период пандемии от COVID-19 в республике скончались 63 человека, выздоровели - 1855.

Скриншот сообщения на странице оперативного штаба Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/CBXlbWMMDtX/Число зараженных коронавирусом в Ингушетии увеличилось до 2550, выздоровевших - до 2113. "374 человека госпитализированы, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 204", - сообщил сегодня оперативный штаб Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным штаба, состояние 16 пациентов оценивается как тяжелое, трое из них - на аппаратах ИВЛ. Под медицинским наблюдением остаются 1096 человек.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" приводит в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три человека умерли от коронавируса в Кабардино-Балкарии за сутки", "Число умерших пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 68", "Врачи больницы под Волгоградом пожаловались на отсутствие выплат по COVID-19".

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