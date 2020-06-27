Два новых случая заражения короновирусом выявлены в Нагорном Карабахе

27 июня 2020, 12:37

Коронавирус выявлен у жителей Степанакерта и Гадрутского района. Общее число случаев заражения в Нагорном Карабахе возросло до 115.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 июня коронавирус был подтвержден у 113 жителей Нагорного Карабаха.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На сегодняшний день в Нагорном Карабахе подтверждены 115 случаев заражения коронавирусом, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

"Вчера (26 июня) был выявлен один случай заражения коронивиросом у жителя Гадрутского района, который две недели назад был изолирован. Его повторное тестирование показало положительный результат. Сегодня был выявлен еще один случай заражения у жителя Степанакерта, который также находился в двухнедельной изоляции", - сообщила сотрудница Минздрава корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что "состояние всех зараженных коронавирусом оценивается как удовлетворительное, они находятся по наблюдением врачей в лечебных учреждениях Степанакерта и Шуши".

По данным информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха, из 115 зараженных 87 из которых выздоровели. "52 человека находятся в изоляции, всего было проведено 1904 теста, смертельных случаев нет", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в штабе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".