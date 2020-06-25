Три новых случая COVID-19 зафиксированы в Нагорном Карабахе

25 июня 2020, 16:53

С начала пандемии у 113 жителей Нагорного Карабаха подтвержден коронавирус, 77 пациентов уже выздоровели.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 июня были подтверждены семь новых случаев инфицирования COVID-19, 12 заболевших выписаны из больницы. Общее число случаев заражения достигло 110.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Три случая заражения COVID-19 выявлены за сутки в Шаумяновском и Мартакертском районах. "Новый источник коронавирусной инфекции был обнаружен в Шаумяновском районе - об одном новом случае сообщили в общине Чаректар. Два новых случая были подтверждены в селе Гетаван Мартакертского района, где ранее уже был обнаружен очаг инфекции", - заявили в Минздраве Нагорного Карабаха.

С начала пандемии в Нагорном Карабахе подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом, 77 человек выздоровели, рассказали в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха. 65 человек находятся в изоляции, всего было проведено 1763 теста.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".