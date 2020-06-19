Водители грузовиков добились отмены частых тестов на COVID-19 в Нагорном Карабахе

19 июня 2020, 14:08

Власти пошли навстречу протестующим водителям грузовиков и увеличили интервал между прохождением тестов на коронавирус на границе с Арменией с 48 часов до 7-10 дней, сообщил руководитель информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

Как писал "Кавказский узел", на сегодня число зараженных коронавирусом в Нагорном Карабахе составило 96 человек. 58 из них вылечились, 93 - находятся в изоляции.

В связи с пандемией, 12 июня власти обязали всех граждан, въезжающих на территорию Нагорного Карабаха, иметь при себе документ, подтверждающий отрицательный результат теста на коронавирус. Срок действия такого документа - три дня. С 15 июня на всех КПП с Арменией начали действовать лаборатории быстрого тестирования на коронавирус, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, при отсутствии такого документа гражданин обязан был пройти быстрое тестирование на коронавирус в лабораториях на контрольно-пропускном пункте. Стоимость такого тестирования - 7000 драмов (почти 15 долларов), а срок действия документа с его отрицательным результатом - 48 часов. Если человек повторно пересекает границу позднее, чем через 48 часов, то он должен пройти этот тест вновь. Если же гражданин отказывается проходить быстрое тестирование, то ему запрещается въезд в Нагорный Карабах, пояснили в Минздраве.

Это требование вызвало протест водителей, которые перевозят грузы через границу между Нагорным Карабахом и Арменией. 16 июня более 10 водителей собрались на КПП "Агавно", где выразили свое негодование по поводу выплат за быстрое тестирование на коронавирус и установленных 48 часов, следует из репортажа на общественном телевидении Нагорного Карабаха.

"Мы все готовы пройти тестирование, все хотим провериться, но почему за это надо платить? Я привожу груз за 25 тысяч драмов (около 52 долларов). Если заплачу за тест 7 тысяч, 5 тысяч - на горючее, то что мне останется, на что жить?", - возмутился грузоперевозчик Артур Овсепян.

С протестующими водителями встретился комендант Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян, который предложил им обговорить со своими работодателями выплаты на тестирование.

"Поднятый людьми вопрос - правильный, но в тоже время необходимо учесть, что вирус обнаруживается в течение 14 дней, и возможно человек заразился несколько часов назад, но тест не выявил этого", - сказал в эфире телеканала директор медцентра Кашатагского района Карен Григорян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

В итоге власти Нагорного Карабаха пошли навстречу водителям и позволили водителям проходить быстрое тестирование раз в неделю, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян.

"А если водитель проходит тестирование по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР), то может предоставлять документы с отрицательными результатами каждые десять дней", - отметил Балаян.

Он пояснил, что тариф на тестирование установлен в связи с тем, что власти Нагорного Карабаха приобретают тесты для быстрого определения коронавируса на КПП за 7 тысяч драмов.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".