Число умерших от коронавируса в Кабардино-Балкарии выросло до 52

27 июня 2020, 15:37

Число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 4851. В реанимациях находятся 56 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 25 июня в Кабардино-Балкарии было выявлено 4726 случаев заражения. Умерли 49 человек.

К 26 июня умер еще один пациент с COVID-19 - женщина 1964 года рождения из села Кенделен - и было выявлено 65 новых случаев заражения. За минувшие сутки в республике умерли еще двое пациентов - мужчина 1938 года рождения из села Белая речка и житель Нальчика 1960 года рождения. Число инфицированных увеличилось на 60 и составило 4851, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии.

По данным ведомства, за период пандемии выздоровели 3096 человек. "В госпиталях находятся 1339 человек, из них в реанимациях - 56 человек. На амбулаторном лечении - 1624 человека. Дома под медицинским наблюдением - 1411", - сказано в сообщении на странице Минздрава в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, собрана в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" привел в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией – в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".