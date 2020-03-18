Режим повышенной готовности вводится в Дагестане из-за коронавируса

18 марта 2020, 16:21

С 19 марта в Дагестане вводится режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Все массовые мероприятия будут отменены до особого распоряжения, сообщается в сегодняшнем указе главы республики.

"Кавказский узел" писал, что муфтият Дагестана призвал имамов мечетей сократить время проведения пятничных обрядов и проводить санитарную обработку мест массового скопления людей.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. 12 марта был выявлен первый случай заражения коронавирусом на юге России - у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. О том, что представляет собой новый вирус и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Режим повышенной готовности в Дагестане вводится с 19 марта в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на территории республики, говорится в опубликованном сегодня указе главы республики Владимира Васильева. Документ предусматривает ряд ограничительных мер. Вплоть до особого распоряжения будет действовать запрет на проведение массовых мероприятий, том числе деловых, спортивных, зрелищных, культурных.

Работодателям рекомендуется обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест, измерение температуры тела работникам с симптомами респираторных заболеваний. Людей с повышенной температурой рекомендуется отправлять домой.

Все жители Дагестана, приехавшие из неблагополучных по эпидемиологической ситуации регионов, должны в двухдневный срок сообщить о своем возвращении по телефону горячей линии: +7 (8722) 67-15-99, при появлении первых симптомов респираторных заболеваний — обращаться за медицинской помощью на дому, говорится в документе. Также указ предусматривает 14-дневный режим самоизоляции для всех, кто вернулся из стран и регионов с высоким распространением коронавируса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, размещены в подготовленном "Кавказским узлом" справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу содержатся в справке "Коронавирус. Горячие линии".

В домах ребенка, детских домах и прочих социальных учреждениях с 19 марта вводится противоэпидемический закрытый режим. Также республиканский Минздрав в связи с распространением коронавируса призвал жителей республики отказаться от массовых застолий, а при необходимости посещения таких мероприятий использовать медицинские маски, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

Новости о распространении новой инфекции отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".