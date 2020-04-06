Улучшения наметились в состоянии зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии

06 апреля 2020, 13:50

Состояние восьми жителей Кабардино-Балкарии, инфицированных коронавирусом, оценивается как стабильное, с тенденцией к улучшению, сообщили в оперативном штабе региона по противодействию коронавирусной инфекции.

Как писал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 1 апреля число зараженных достигло восьми.

Состояние здоровья восьми жителей Кабардино-Балкарии, заболевших коронавирусом, стабильное и постепенно улучшается, в республике за последние несколько дней не зарегистрировано новых случаев заболевания, пишет сегодня со ссылкой на оперативный штаб региона по противодействию коронавирусной инфекции РИА "Новости".

В госпитале на сегодняшний день находятся 24 человека, дома в самоизоляции - 1003, следует из сообщения на сайте Минздрава Кабардино-Балкарии.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".