Число инфицированных в Грузии выросло до 416

22 апреля 2020, 20:56

Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждены сегодня в Грузии. При этом число выздоровевших увеличилось до 107.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Грузии скончался пятый пациент с коронавирусом, а число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 411, выздоровели 98 пациентов. Парламент Грузии поддержал продление чрезвычайного положения.

Коронавирус выявлен еще у пяти пациентов в Грузии, и число случаев заражения увеличилось за день до 416. За период эпидемии умерли пять человек, выздоровели - 107. В режиме карантина находятся 5160 человек, под наблюдением в больницах - 579, сообщается на официальном сайте Stopcov, созданном властями Грузии для информирования о ситуации с коронавирусом.

Большинство новых случаев заражения связаны с подтвержденными ранее, сообщил руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе на своей странице в Facebook.

Гамкрелидзе отметил, что все больше тестов в стране выполняется по методу ПЦР. За последние 24 часа в пяти лабораториях были проведены 695 исследований. Вскоре ПЦР-тестирование будет доступно еще в пяти лабораториях: три из них расположены в Тбилиси, еще две - в Кутаиси и Батуми, сказал в эфире Общественного вещателя Грузии Амиран Гамкрелидзе, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, правительство и президент страны решили продлить его до 22 мая. С 31 марта введен и комендантский час. Власти запретили движение легковых автомобилей, сделав исключение для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина – в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".