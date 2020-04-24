Жители Аджарии пожаловались на финансовые трудности из-за эпидемии

24 апреля 2020, 12:55

Большинство жителей Кобулети и Батуми, занятые в туристическом бизнесе, остались без средств к существованию из-за карантинных ограничений, заявили опрошенные «Кавказским узлом» горожане. Эпидемия выявила кризис одностороннего развития экономики Аджарии, направленной на развитие туризма без создания производств, считает блогер Николай Рухадзе.

"Кавказский узел" писал, что на 23 апреля число пациентов с коронавирусом возросло до 35 человек. Все пациенты лечатся за счет государства в одной из частных клиник Батуми "Медальфа". Представитель клиники указал на нехватку персонала.

12 апреля в четырех селах Кобулетского района Аджарии - Гвара, Мухаэстате, Легви и Цкаврука - был введен строгий карантин. Там разрешен проезд только для машин скорой помощи и грузовиков с продуктами. Семь пациентов с коронавирусом из Кобулети были переведены в тбилисскую клинику. На самоизоляции в четырех селах района находилось 410 человек, им бесплатно доставляли продукты на дом. По данным на 16 апреля, COVID-19 подтвержден у 27 местных жителей.

На 24 апреля в медучреждении "Медальфа" находятся 37 инфицированных людей, один из которых - в отделении интенсивной терапии с респираторным расстройством, и его состояние серьезное, сообщалось в эфире грузинского телеканала "Рустави 2". У остальных 36-ти заболевших пациентов диагностирован пневмония различной степени тяжести, большинство зараженных принадлежат к так называемому кластеру Кобулети, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение телеканала.

23 апреля из клиники выписалась 78-летняя местная жительница, которая будет следовать правилам самоизоляции в течение двух недель.

Отсутствие туристов в Кобулети из-за эпидемии сказалось на доходах местных жителей

Большинство жителей Кобулети живут за счет туристического сезона: почти все владеют отелями, хостелами, кафе и ресторанами или же заняты как наемный персонал в сфере обслуживания, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» местные жители. По их словам, ограничения из-за эпидемии, негативно повлиявшие на туризм, сказались на их доходах.

«Большинство жителей зарабатывают в августе-сентябре, но в мае уже обычно начинался курортный сезон, так что финансовые запасы уже заканчиваются, а начало курортного сезона отодвигается", – сообщила совладелица гостиницы «Буревестник» Екатерина.

По ее словам, ее свекровь, владеющая продуктовым магазином в Кобулети, сделала вывод, что у местных жителей не осталось денег.

«Люди приходят в магазин, чтобы взять деньги в долг, под запись. Стабильный доход остался только у пенсионеров, но они вынуждены делить эту сумму и на продукты, и на лекарство. Так что покупательная способность населения сильно упала", - пояснила Екатерина.

Она также добавила, что власти пока ничем не помогают предпринимателям. "Я боюсь, что и курортного сезона не будет: люди просто не приедут после эпидемии, у многих просто не будет денег. Но если приедет хоть какое-то количество людей, то правительство скажет, что сезон удался, а то, что не заехали именно в наши отели, это наше упущение, и никакой помощи не будет", - поделилась Екатерина.

Хозяину гостиницы «Зеленый дом» в Кобулети Григорию пришлось минимизировать свои расходы, чтобы выжить. «Я просто минимизировал свои расходы, не веду никакой деятельности. Мне минимум 50 гостей в год нужно, чтобы заплатить налоги, кредиты и чтобы хватило до следующего сезона. Но прибудут ли туристы в этом году, никто не знает", - пожаловался Григорий.

Предприниматели Батуми терпят убытки из-за эпидемии

Основная проблема жителей Батуми - это безденежье, заявил местный житель Серго. «Раньше лично я жил за счет такси и рыбалки: выходили на набережную, ловили рыбу и продавали ее или на рынке, или туристам. Сейчас у людей денег нет, никому эта рыба не нужна. Можно выловить для себя, но на это не проживешь", - пожаловался корреспонденту «Кавказского узла» Серго.

По его словам, многие семьи уже начали голодать. «Мои соседи вынуждены рассчитывать, как поделить хлеб, остатки картошки, чтобы хватило на два-три дня. Большинство залезли в долги, берут продукты «под запись» в небольших магазинах", - заявил Серго.

Предприниматель Михаил Мурадян пожаловался, что все владельцы ресторанов несут «колоссальные убытки». Он тоже был вынужден закрыть на время карантина свой бар «Золотой Якорь», поскольку по указу правительства в связи с ЧС закрыты все пункты питания.

"Рестораторы несут колоссальные убытки. Мы более или менее работали целый год, получали прибыль, например, мне хватало, чтобы платить аренду и оплачивать коммунальные услуги", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» предприниматель.

По его словам, у пунктов общественного питания проблемы начались еще в апреле 2018 года, когда повсюду было запрещено курить, поэтому основной заработок приходился на курортный сезон. "Только летом я смог работать с прибылью: мне дали возможность поставить столики на улице, поэтому удалось заработать на сезон. Но деньги уже заканчиваются. Как жить дальше - непонятно. Кое-как попробую дотянуть до июня - может быть, долги, может быть какой-то заработок в другой области. Но два месяца карантина сильно нас подкосили», - заявил Мурадян.

Он также добавил, что пытается договориться с владельцем помещения, чтобы снизить или отменить арендную плату на время простоя. «Если я уйду из этого помещения, это же и ему невыгодно будет: до конца мая никто не сможет взять помещение в аренду и заплатить за то время, которое оно будет простаивать", - заключил бизнесмен.

С проблемой невозможности оплаты аренды столкнулась и владелец хостела «Раскладушка» Нико Чичинава. «Я позвонил домовладельцу, и он сказал, что на время карантина никто не захочет брать помещение хостела в аренду и платить за эти месяцы, так что мы с ним договорились", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Чичинава.

По его словам, он уже понес убытки, потому что в зимний сезон приехало мало гостей, а расчет на летний сезон, во время которого начался бы заработок, себя не оправдал. Предприниматель столкнулся с еще одной проблемой – оплатой банковских кредитов. Помимо хостела Чичинава владеет еще несколькими квартирами, которые сдает внаем, часть этих квартир приобретена в кредит. Банк предлагал отсрочку в платежах, но она, по словам Чичинава, оказалась ему невыгодной.

"По условиям банка получалось, что они не прощают мне три месяца, а дают новый кредит, в который входит и сумма основного долга, и набегающие за три месяца проценты. Так что я отказался и просто продолжил своевременную оплату", - заключил Чичинава.

Владелец отеля «Старый Батуми» Гоча Месхи, наоборот, согласился на продление срока выплаты по кредиту. "Я вношу деньги раз в год - в августе, после сезона. В банке мне сказали, что когда придет время выплаты они учтут, что на три месяца были объявлены кредитные каникулы и не придется вносить всю сумму», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Месхи.

По его словам, большинство владельцев отелей в Батуми несут убытки из-за эпидемии. "Мой отель работает круглый год, и вот эти три месяца (карантина) сильно подкосили. Да и у других владельцев отелей такая же сложная ситуация: денег катастрофически мало, и мы не знаем, откуда их взять», - заявил Месхи.

Владелица гостиницы «Black Sea House» переживает, что в сезон к ней не приедут туристы. "У меня пока отменены бронирования номеров на май. Есть какие-то заказы на июнь, июль и даже август, но никто не знает, как сложится ситуация, откроются ли границы и начнется ли поток туристов. Так что мы даже ничего не планируем"», - рассказала предприниматель.

Эпидемия отразилась на финансовом положении фермеров в Аджарии

Улицы Батуми опустели после эпидемии, рассказал представитель партии «Единой национальное движение» в Батуми Джелал Кикава. "Люди стали меньше передвигаться по городу, потому что нет заработка, нет резона передвигаться по улицам, люди просто берегут силы", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Кикава.

По его словам, самыми незащищенными оказались в Аджарии фермеры. "У (владельцев отелей) есть, по крайней мере, запасы. А вот у фермеров, которые выращивают урожай и ежедневно его сдают, уже финансов не осталось. Поэтому в горной Аджарии, в Кобулетском районе, населению уже фактически нечего есть. Поэтому растет социальное недовольство, люди поддерживают в своем большинстве митинг Марнеульских фермеров, который состоялся 22 апреля. Потому что мы все испытываем те же самые трудности", - резюмировал Кикава.

22 апреля жители Марнеульского района Грузии перекрыли дорогу в знак протеста против жесткого карантина. Они пожаловались, что не могут продать сельскохозяйственную продукцию. С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, правительство и президент страны решили продлить его до 22 мая. С 31 марта введен и комендантский час. Власти запретили движение легковых автомобилей, сделав исключение для перевозчиков грузов и машин компаний, работа которых не запрещена, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с эпидемией выросли цены на различные продукты, сообщил блогер из Батуми Николай Рухадзе.

"Цены выросли очень значительно: килограмм чеснока с трех лари увеличился до 30, лимоны подорожали раза в два. Мясо примерно на 20-25% возросло в цене. Помидоры стоят 3,5 лари, хотя раньше можно было купить за 2-3 лари, фрукты тоже поднялись в цене», - пожаловался корреспонденту «Кавказского узла» Рухадзе, добавив, что цены на хлеб, молоко и кофе остались теми же, что и были.

"Но самое главное не то, что цены выросли, а то, что люди остались без работы", - заявил блогер.

Причиной этой проблемы блогер назвал односторонне развитие Аджарии: сфера услуг, по словам Рухадзе, развивалась активно, а производства фактически не было. "Теперь оказалось, что нет надобности в ресторанах и отелях. Нужны фабрики и заводы, но для этого нужен инвестиционно привлекательный климат", - пояснил блогер.

Например, по словам блогера, в Батуми большой спрос на медицинские маски и перчатки, но нет ресурсов, чтобы наладить их производство. "Странно то, что даже бизнес-предприятия не могут наладить производство масок в нужном количестве. В аптеках есть дешевые, по 60 тетри, но некачественные. Это всего лишь бинт, сложенный вчетверо, к которому пришиты тесемки. Есть еще самодельные сшитые из занавесок маски, их продают уличные торговцы. Почему никто не займет эту нишу?» - задается вопросом Рухадзе.

По словам Рухадзе, несмотря на эпидемию, большое количество людей сегодня ходит по Батумскому бульвару, особенно активна молодежь. "В бухту начали заплывать дельфины, так что очень многие батумцы приходят посмотреть на них, чтобы отвлечься от проблем», - заключил Рухадзе.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".