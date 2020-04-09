Число умерших от коронавируса на Кубани выросло до трех

09 апреля 2020, 18:40

Две женщины с подтвержденным тестом на коронавирус умерли сегодня в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодарском крае после подтверждения 20 новых случаев заражения коронавирусом общее количество заболевших составило 105 человек. Первая смерть от коронавируса в регионе была зафиксирована 7 апреля - в Лабинске умер 45-летний мужчина.

Информация о числе заболевших коронавирусом в регионах юга России и стран Южного Кавказа приведена на карте на главной странице "Кавказского узла". Карта обновляется не реже, чем каждые четыре часа.

Женщина 78 лет с переломом бедренной кости с 24 по 31 марта проходила лечение в краснодарской больнице скорой медицинской помощи. 31 марта у нее появились признаки ОРВИ, ее перевели в специализированную клиническую инфекционную больницу Краснодара. При обследовании в инфекционной больнице врачи выявили двухстороннюю пневмонию и гидроторакс. 2 апреля состояние пациентки ухудшилось, с этого момента она была на аппарате ИВЛ и сегодня умерла, сообщил региональный оперативный штаб.

59-летняя женщина почувствовала себя плохо 20 марта, но к врачам обратилась только спустя 10 дней. С 1 апреля она лечилась в частной клинике от пневмонии, 3 апреля в связи с ухудшением состояния ее перевели в отдельную палату хирургического корпуса горбольницы №1. С пациентами больницы она не контактировала, была подключена к аппарату ИВЛ. 8 апреля у заболевшей подтвердилась коронавирусная инфекция, после чего женщина была госпитализирована в инфекционную больницу №3 Новороссийска, где скончалась сегодня утром, говорится в сообщении оперштаба на сайте администрации Краснодарского края.

"Кавказским узлом" опубликована справка "Коронавирус. Горячие линии", где можно найти номера телефонов для консультации по коронавирусу. В справке "Врачи про коронавирус: что делать?" собрана информация о том, как не заболеть самому и не заразить других. Информация о штрафах, предусмотренных за нарушение режима карантина в разных странах мира, собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Сводные данные публикуются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".