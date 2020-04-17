Власти Владикавказа сегодня опечатали детские и спортивные площадки. 17 апреля 2020 года. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

17 апреля 2020, 17:09

Власти Владикавказа опечатали детские и спортивные площадки

Владикавказцы массово нарушают режим самоизоляции, поэтому сегодня были закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах, сообщил глава города Русланбек Икаев.

Как сообщал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число заражений коронавирусом в Северной Осетии, по данным Роспотребнадзора, достигло 94, за сутки их стало больше на 29. Двое зараженных скончались.

Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Северной Осетии 1 апреля, после чего местным жителям из группы риска запретили выходить из дома. Приостановлена и работа общественного транспорта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Опечатывание скамеек во дворе жилого дома. Владикавказ, 17 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"Владикавказцы плохо соблюдают режим самоизоляции, заявил глава города Русланбек Икаев. "Мы сегодня решили уже пройтись по дворам, постараться достучаться до каждого, потому что никакой дисциплины нет. Кто-то из людей в это (в реальность пандемии. - Прим. "Кавказского узла") не верит, кто-то сидит, обсуждает какой-то заговор. Еще раз хочется ко всем обратиться: ситуация очень серьезная, надо соблюдать все меры предосторожности и без необходимости не выходить на улицу. Мы все делаем, мы обещаем, что никто с голоду не умрет", - сказал Икаев корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за многочисленных нарушений местными жителями режима самоизоляции сегодня городские чиновники совместно с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора начали опечатывать общественные строения во дворах, спортивные и детские площадки, беседки, сообщил Русланбек Икаев. Городские власти привлекли к этой работе волонтеров, Общероссийский народный фронт, молодежный комитет, владикавказских депутатов.

Владикавказцы поддержали ужесточение карантина

Сотрудники правоохранительных служб опечатывают строение. Владикавказ, 17 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"Житель Владикавказа Константин Кононенко заверил корреспондента "Кавказского узла", что соблюдает режим самоизоляции. "Мне не скучно, я радиоинженер. Занимаюсь мелким ремонтом, смотрю телевизор. Если режим самоизоляции, то не нужно собираться больше трех человек", - отметил он.

Владикавказец, представившийся Асланом, назвал опечатывание детских площадок правильным решением. "Я практически все время дома, только за продуктами выхожу в магазин. Я сейчас не работаю, у нас все закрыли. Живу на то, что заработал до этого", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись уточнить место работы.

Другая местная жительница, Зарема Варзиева, сказала, что выходит из дома только за покупками. "Дома готовлю, убираю, читаю - так провожу режим самоизоляции", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина". В материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" приведены советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в публикации "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Коронавирус подтвержден у девяти сотрудников больниц в Карачаево-Черкесии", "Врачи горбольницы в Ставрополе изолированы из-за коронавируса", "Власти Грозного решили продлить отопительный сезон из-за эпидемии".

Автор: Эмма Марзоева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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