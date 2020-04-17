Власти Владикавказа опечатали детские и спортивные площадки

17 апреля 2020, 17:09

Владикавказцы массово нарушают режим самоизоляции, поэтому сегодня были закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах, сообщил глава города Русланбек Икаев.

Как сообщал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню число заражений коронавирусом в Северной Осетии, по данным Роспотребнадзора, достигло 94, за сутки их стало больше на 29. Двое зараженных скончались.

Первые случаи заражения коронавирусом были подтверждены в Северной Осетии 1 апреля, после чего местным жителям из группы риска запретили выходить из дома. Приостановлена и работа общественного транспорта, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Владикавказцы плохо соблюдают режим самоизоляции, заявил глава города Русланбек Икаев. "Мы сегодня решили уже пройтись по дворам, постараться достучаться до каждого, потому что никакой дисциплины нет. Кто-то из людей в это (в реальность пандемии. - Прим. "Кавказского узла") не верит, кто-то сидит, обсуждает какой-то заговор. Еще раз хочется ко всем обратиться: ситуация очень серьезная, надо соблюдать все меры предосторожности и без необходимости не выходить на улицу. Мы все делаем, мы обещаем, что никто с голоду не умрет", - сказал Икаев корреспонденту "Кавказского узла".

Из-за многочисленных нарушений местными жителями режима самоизоляции сегодня городские чиновники совместно с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора начали опечатывать общественные строения во дворах, спортивные и детские площадки, беседки, сообщил Русланбек Икаев. Городские власти привлекли к этой работе волонтеров, Общероссийский народный фронт, молодежный комитет, владикавказских депутатов.

Владикавказцы поддержали ужесточение карантина

Житель Владикавказа Константин Кононенко заверил корреспондента "Кавказского узла", что соблюдает режим самоизоляции. "Мне не скучно, я радиоинженер. Занимаюсь мелким ремонтом, смотрю телевизор. Если режим самоизоляции, то не нужно собираться больше трех человек", - отметил он.

Владикавказец, представившийся Асланом, назвал опечатывание детских площадок правильным решением. "Я практически все время дома, только за продуктами выхожу в магазин. Я сейчас не работаю, у нас все закрыли. Живу на то, что заработал до этого", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", отказавшись уточнить место работы.

Другая местная жительница, Зарема Варзиева, сказала, что выходит из дома только за покупками. "Дома готовлю, убираю, читаю - так провожу режим самоизоляции", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в справке "Сколько стоит побег из карантина". В материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" приведены советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в публикации "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".