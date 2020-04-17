17 апреля 2020, 10:54

94 достигло число зараженных в Северной Осетии

29 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Северной Осетии за сутки. Число зараженных достигло 94, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Как писал "Кавказский узел", в Северной Осетии на 14 апреля было зафиксировано 52 заражения коронавирусом, два пациента старше 80 лет скончались. 

13 новых случаев заражения были зарегистрированы 16 апреля, а сегодня к ним прибавилось еще 29, и общее число инфицированных составило 94. "Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1008 жителей республики. Сняты с медицинского наблюдения 1618 человек", - сказано в сообщении Роспотребнадзора Северной Осетии в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О том, как распространяется вирус в регионах юга России и странах Южного Кавказа, можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?" приведены советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом. Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Нерабочие дни в Северной Осетии продлены до 30 апреля", "МВД предупредило о проверках на въездах во Владикавказ", "Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе".

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