Атерк, Нагорный Карабах. Фото Ավետիսյան91 -https://ru.wikipedia.org/wiki/Атерк

24 июля 2020, 12:54

Жители общины Атерк в Нагорном Карабахе изолированы в связи с COVID-19

Участники похорон в общине Атерк Мартакертского района, где присутствовали зараженные коронавирусом, изолированы. Для всех жителей населенного пункта введены ограничения на передвижение.

Как писал "Кавказский узел", к 19 июня в связи с коронавирусом в Нагорном Карабахе были изолированы девять общин. Комендант Нагорного Карабаха Григорий Мартиросян постановил ввести режим самоизоляции и ограничить передвижение в этих общинах.

Руководитель информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян сегодня сообщил, что "во всех ранее изолированных общинах режим самоизоляции продлился 14 дней, после чего ограничения были сняты". Однако с сегодняшнего дня изолированы жители общины Атерк Мартакертского района.

"В этой общине прошли похороны. В них приняли участие приехавшие на церемонию граждане Армении, у которых 23 июля был выявлен коронавирус. Все граждане, которые присутствовали на траурной церемонии, изолированы, позднее у них будут взяты образцы на анализ. Результаты этих тестов будут обнародованы", - сказал Самвел Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что на въезде в Атерк установлены специальные пропускные пункты для контроля над передвижением людей и транспортных средств.

На сегодняшний день в Нагорном Карабахе число инфицированных за период пандемии составило 193. Из них 147 выздоровели, лечение проходят 46 больных. "Находятся в изоляции 98 человек, всего было проведено 4346 тестов, смертельных случаев нет", - сообщили в информационном штабе Нагорного Карабаха.

В Атерке проживают 1600 жителей, сообщил глава общины Радик Григорян. По его словам, люди спокойно отнеслись к введенному режиму, соблюдают все правила самоизоляции, необходимыми средствами гигиены обеспечены. Также в селе ведутся дезинфекционные работы.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Армения опередила Азербайджан по числу новых смертей и заражений COVID-19 на Южном Кавказе", "Празднование Вардавара в Нагорном Карабахе отменено из-за коронавируса", "Новый случай заражения выявлен в изолированной общине в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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