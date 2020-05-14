14 мая 2020, 14:13

Число инфицированных в Ингушетии возросло до 1372

Состояние 64 пациентов с COVID-19 в Ингушетии оценивается как тяжелое. Число умерших от коронавируса в республике увеличилось до 35.

Как писал "Кавказский узел", к 13 мая в Ингушетии было зафиксировано 1333 случая заражения COVID-19. Число умерших 12 мая составляло 33.

Скриншот сообщения на странице Минздрава Ингушетии в Instagram https://www.instagram.com/p/CAKS419jlPb/К 13 мая скончались еще двое зараженных коронавирусом, и число жертв COVID-19 выросло до 35, сообщил в тот же день Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

К сегодняшнему дню подтверждены 1372 случая заражения в Ингушетии. "Умерших за сутки - 0, всего - 35 человек. Выписаны с выздоровлением всего 334 человека", - сказано в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, госпитализированы 538 человек, из которых 268 - с лабораторно подтвержденным диагнозом. "64 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 19 человек – на ИВЛ", - проинформировал республиканский Минздрав.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Масочный режим введен в Ингушетии", "На Ставрополье 20 пациентов с COVID-2019 находятся в тяжелом состоянии", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии".

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