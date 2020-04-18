Кадыров пригрозил увольнять чиновников за нарушение карантина

18 апреля 2020, 10:29

На фоне роста числа зараженных коронавирусом в Чечне Рамзан Кадыров запретил жителям республики покидать дома 18 и 19 апреля. Госслужащие, которые нарушат запрет, будут уволены, предупредил он.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. К 15 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Чечне достигло 105, при этом пять пациентов умерли и 15 выздоровели.

В конце марта в Чечне начались рейды силовиков, следящих за соблюдением карантина, а с 13 апреля людям запрещено покидать дома без спецпропуска. Каждой семье отведены на покупки шесть часов в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 17 апреля в Чечне подтвердились 175 случаев заражения коронавирусом. 19 пациентов выздоровели, умерших по-прежнему пятеро, следует из публикации, размещенной на странице республиканского управления Роспотребнадзора в Instagram.

Из-за угрозы распространения коронавируса жителям Чечни запрещено покидать дома 18 и 19 апреля, заявил 17 апреля глава Чечни на заседании оперативного штаба, сюжет о котором был показан в вечерних новостях ЧГТРК "Грозный" и опубликован также на YouTube-канале телекомпании, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Завтра суббота, [затем] воскресенье. Оперативный штаб нам рекомендует, а я поручаю: кроме медиков, коммунальных служб, экстренных служб, дорожников и тех, которые по спецпропускам оперативного штаба – никто, кроме них, не выйдет [из дома]", - сказал Кадыров, включив в этот список и работников телевидения.

Остальных жителей Чечни Рамзан Кадыров попросил находиться дома, а чиновникам, нарушившим запрет, пригрозил увольнением, как и родственникам нарушителей. "Я говорю, если работники органов власти – в министерствах, ведомствах которые работают, администрации - кто не задействован [в обеспечении режима карантина], кого я не назвал - если вдруг остановят его, сразу уволят с работы! Его, и за своих родственников [он] несет ответственность. Он должен сегодня с ними вести беседу... Инкубационный [период] - день-два", - подчеркнул Кадыров, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Грозного Роза призналась, что требование главы Чечни стало для нее "неприятным сюрпризом". "Получается, ни за продуктами не выйти, ни в аптеку сходить два дня не получится", - пояснила Роза корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Каха призналась, что сегодня, 18 апреля, планировала купить продукты. "Сегодня собиралась выйти за покупками на рынок, а оказывается, два дня подряд не имею на это права. Что я должна теперь делать? Голодать два дня или выйти, надеясь, что обойдется?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Работница медицинской компании Хеда, в свою очередь, сочла оправданными действия властей. "Несмотря на принимаемые у нас в республике меры, мы видим, что число зараженных коронавирусом растет, и власти просто вынуждены идти на различные непопулярные меры, которые, впрочем, оправданны. [...] Мировая практика показывает, что самоизоляция необходима, чтобы защитить себя и своих родных от риска заражения коронавирусом. Так что чем меньше людей будет у нас на улицах, тем лучше. В войну ведь мы сидели по домам, причем не днями и неделями, а месяцами. И сегодня надо проявить гражданскую ответственность и немного потерпеть", - поделилась она своим мнением с корреспондентом "Кавказского узла".

Сотрудник одной из общественных организаций Исраил выразил сомнение в том, что чиновников, нарушивших запрет, действительно уволят. "Это так, для красного словца сказано. Для чиновников и «своих» у нас – одни правила. Для народа – другие", - пояснил свое предположение Исраил.

Напомним, ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".