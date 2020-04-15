Жители Чечни указали на неэффективность карантина

15 апреля 2020, 18:13

За сутки число подтвержденных случаев заражения в Чечне выросло с 64 до 105. Строгие ограничения не привели к снижению темпов распространения COVID-19, указали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом в Чечне был зафиксирован 24 марта. По данным Роспотребнадзора, число зараженных на 14 апреля в республике достигло 64, причем 15 человек выздоровели и пятеро умерли.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев заражения коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Число зараженных выросло до 105

К 15 апреля число подтвержденных случаев коронавируса в Чечне увеличилось на 41 и достигло 105, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики. Число умерших и выздоровевших не изменилось, оно составляет 5 и 15 соответственно, отметил сотрудник ведомства.

Те же данные приводятся на сайте "Стопкоронавирус", где публикуются официальные данные о ситуации с коронавирусом в России.

С конца марта в Чечне начались рейды силовиков, следящих за соблюдением карантина, был ограничен въезд в Грозный. 29 марта Духовное управление мусульман Чечни отменило пятничные молитвы. С 5 апреля был ограничен въезд и выезд из Чечни. С 13 апреля запрещено покидать жилище без спецпропуска, каждой семье отведены на покупки шесть часов в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Ухудшение эпидемиологической ситуации на фоне столь строгих мер удивило жителей Чечни. "Такие жесткие меры приняты. Повсеместный контроль, а эпидемия все разрастается и разрастается. Даже не знаю, что и думать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Залина.

"Странно слышать, что число зараженных коронавирусом у нас растет, несмотря на то, что уже столько времени действует карантин, границ закрыты, выезжать и даже выходить никуда нельзя. Получается, что наши карантинные меры не действуют на распространение этой заразы", - отметил корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Усман.

"Каждый день жду новостей о том, что коронавирус у нас пошел на спад, а получается наоборот. Число зараженных растет, причем, как мы видим, быстрыми темпами. Вроде бы и люди у нас не перемещаются, друг к другу не ездят и не ходят - откуда берутся новые больные? К чему тогда все эти жесткие меры и ограничения? Тревога в обществе нарастает", - резюмировала жительница Чечни Марина.

Грозненец Тимур сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у трех его близких знакомых диагностирован коронавирус. "Сами они все время находись в республике, никуда за пределы не выезжали, но их, оказывается, навещал какой-то родственник, приехавший из-за границы. Сидели дома на изоляции. Вчера стало известно, что у них подтвердился тест на коронавирус. Проезжал мимо их дома - там все было оцеплено полицией, и медики были. Половину улицы, где они живут, посадили на карантин", - рассказал он сегодня.

Ранее глава Чечни приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Пользователей Instagram-паблика "ЧП Чечня" удивила даже статистика от 14 апреля, когда сообщалось о 15 зараженных, а не о 41, как сегодня. "Очень интересно - при таких мерах, когда все закрыто, <...> за один день - 15 человек", - написала ev.geniia2865. "Да откуда они берутся-то?!" – удивился alxanow. "При таком строгом карантине... все дома сидели, никто не выходил..." - указал cherkesov95alim.

"Вы от делать нечего пишите эти цифры", - отказался поверить официальной статистике зараженных i_sla_m_a_bre_k. "Пугают людей", – перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя elikhanov.177, написанный на чеченском языке.

Эта публикация о 15 новых случаях заболевания коронавирусом к 18.13 мск 15 апреля собрала 1633 "лайка" и 138 комментариев. У паблика 75,5 тысячи подписчиков.

Аналогичные комментарии собрало и видео с заявлением министра здравоохранения республики, опубликованное 14 апреля в Instagram-паблике "Грозный ТВ". "Смотрела [видео] с надеждой на то, что не добавится [число больных]", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комменатрий пользователя khadizhadautmerzaeva. "Какая неприятная новость, каждый день становятся больше", - написал по-чеченски _vai_kuxnya.

Эта публикация к 18.13 мск 15 апреля собрала 47,9 тысячи просмотров и 176 комментариев. У паблика 709 тысяч подписчиков.

Власти Чечни связали рост числа больных коронавирусом с массовыми поминками, организованные семьей Гараевых в селении Новые Атаги. 1966 человек, посетивших похороны, были переведены в карантин. Самоизолированным жителям селения Новые Атаги Шалинского района запрещено выходить на улицу, на въездах в населенный пункт и выездах из него выставлены посты полиции, сообщили сельчане.

Жители Чечни рассказали о жизни в условиях строгого карантина

Покидать Новые Атаги категорически запрещено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Магомед. "Все соседи Гараевых, их родственники и знакомые что живут в селе, находятся на жестком карантинном режиме. Даже в своем дворе они не должны долго находиться. У Гараевых в больнице 15 человек, если не больше. Еще человек 15-20 - говорят, из тех, что были на похоронах - уже в больнице с коронавирусом", - сказал он.

Жителям села объявили, что карантин будет продолжаться не менее двух недель, сообщил атагинец Иса. "Все сидят по домам. Не то что на машине - пешком нельзя никуда ходить. Полиция контролирует все кварталы вокруг улиц, где живут Гараевы. На воротах наклеены предупреждения, что здесь люди на карантине и не могут покидать дома. У Гараевых чуть ли не вся семья на карантине в больнице, но тяжелых среди них вроде бы нет - вовремя всех обследовали и выявили коронавирус", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" односельчанин Гараевых.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Жители республики сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что возвращающиеся из других регионов в обязательном порядке, вместе с членами своих семей, помещаются на двухнедельный карантин. "У меня сосед на днях прилетел из Москвы, так его сразу в сопровождении участкового доставили домой и запретили покидать двор. На воротах повесили объявление с указанием даты начала и завершения карантина, а также с номером участкового, которому надо звонить, если вдруг кто покинет дом. Продукты им родственники привозят, пару раз на такси заказ доставляли", - рассказал житель Грозненского района Чечни Хусейн.

Он отметил, что и остальные жители республики соблюдают почти столь же строгий карантин. "Единственное различие между нами - это то, что я могу по пропуску через день ездить в магазин за продуктами или в аптеку. Все остальное время, как и они, я должен сидеть дома. Прежде после 8 вечера и до 8 утра на улицу запрещалось выходить, теперь еще и в воскресенье нельзя", - указал он.

Грозненец Абу сообщил, что по приезду в Чечню провел две недели на карантине. "Все это время с женой и двумя детьми сидели взаперти. Продукты и лекарства племянник привозил, причем ему нельзя было к нам заходить в квартиру - просто оставлял пакеты у двери и уходил. Один раз участковый передал хлеб и кое-какие продукты от Фонда Кадырова. Позавчера карантин как бы закончился, но теперь уже для всех ввели режим самоизоляции. Не успеешь выйти во двор, тут же полицейские подходят и требуют вернуться назад. Это и детей, и взрослых - всех касается", - посетовал он.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".