Лаборатория. Фото Елены Синеок, Юга.ру

14 мая 2020, 13:13

73 новых случая заражения подтверждены в Кабардино-Балкарии

Число инфицированных COVID-19 в Кабардино-Балкарии за сутки возросло до 1548. В больницах остаются 337 пациентов.

Как сообщал "Кавказский узел", к 12 мая число умерших в Кабардино-Балкарии за период эпидемии COVID-19 выросло за сутки с четырех до шести, а зараженных - до 1401. В больницах было 324 пациента.

За прошедшие сутки в Кабардино-Балкарии выявлены 73 новых случая заражения коронавирусом, и общее число инфицированных составило 1548. В трех больницах республики проходят лечение 337 человек, амбулаторно - 309. Бессимптомно переносят болезнь 585 человек, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штабе КБР.

По данным штаба, всего за период эпидемии выздоровели 310 человек, в том числе 25 - за минувшие сутки. Умерли семь пациентов. Дома под медицинским наблюдением остаются 1997 человек, 17 человек изолированы в обсерваторах.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, приведена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"ФСИН отчиталась об условиях карантина для сотрудников в Кабардино-Балкарии", "Дагестан сохранил лидерство по новым смертям от коронавируса в СКФО", "Следователи заинтересовались сообщениями о недоплате медработникам в Кабардино-Балкарии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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