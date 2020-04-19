Число умерших от коронавируса на Ставрополье достигло трех

19 апреля 2020, 07:32

Пациентка, находившаяся в тяжелом состоянии после заражения коронавирусной инфекцией, скончалась, сообщил губернатор Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 155. Власти региона ужесточили режим карантина в Пятигорске, где была зафиксирована самая высокая в крае динамика по вирусу. 16 апреля глава города Андрей Скрипник уволился. 17 апреля стало известно, что коронавирус подтвердился у главного врача, а также нескольких сотрудников горбольницы №2 в Ставрополе, которая была переоборудована для оказания помощи больным коронавирусом Зараженные бил изолированы, больница работает в штатном режиме.

Информацию о том, сколько зараженных коронавирусом на текущий день в городах юга России, можно узнать на интерактивной карте, которая расположена на главной странице «Кавказского узла». О том, что такое коронавирус, и как он распространяется, можно узнать из обновляемой справки "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа"

"Несмотря на все усилия врачей, в нашем крае скончался ещё один человек с коронавирусной инфекцией", - сообщил 18 апреля на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По словам главы региона, состояние пациентки было тяжёлым, врачи не смогли ей помочь.

При этом он отметим, что за сутки с 17 по 18 апреля был зарегистрирован рекордный прирост числа подтвержденных тестов: диагноз поставлен ещё 54 людям.

В результате в Ставропольском крае число инфицированных коронавирусом выросло до 209, из них 25 - дети, указал Владимиров. Восемь зараженных находятся в тяжелом состоянии, 35 человек – в средней степени тяжести, 26 пациентов выздоровели, умерли от коронавируса трое, подытожил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"