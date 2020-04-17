17 апреля 2020, 09:13

Число инфицированных на Ставрополье выросло до 155

12 новых случаев заражения зарегистрированы в Ставропольском крае, и общее число инфицированных составило 155.

Как писал "Кавказский узел",16 апреля общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 143. Власти региона ужесточили контроль за соблюдением правил самоизоляции, решив, что распространение коронавируса происходит из-за того, что жители плохо соблюдают карантинные меры.

Коронавирус выявлен еще у 12 жителей Ставрополья. Общее число случаев заражения достигло 155. Среди заболевших - 18 детей, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Состояние 8 пациентов оценивается как тяжелое. 24 - средней степени тяжести. 24 пациента уже выздоровели. К сожалению, 2 человека скончались", - написал губернатор на своей странице в Instgram.

Он сообщил, что "вводится режим карантина в Пятигорске, где сейчас самая высокая в крае динамика по вирусу". И, если потребует, меры эпидбезопасности будут еще усилены, отметил Владимиров.

"До конца апреля будет приостановлено посещение кладбищ, исключение - только для проведения погребений", - проинформировал глава региона.

16 апреля стало известно, что глава Пятигорска Андрей Скрипник уволился в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе. В Пятигорске было решено ввести карантин, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"

Примечание:

"Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса", "Власти Ставрополья ввели ограничения на посещение кладбищ", "Власти Ставрополья ужесточили контроль соблюдения самоизоляции".

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