Андрей Скрипник. Фото: скриншот с видео на Youtube-канале Медиахолдинг Симпэкс https://www.youtube.com/watch?v=sog2A9q95Vg

16 апреля 2020, 23:33

Мэр Пятигорска ушел в отставку на фоне вспышки коронавируса

Глава Пятигорска Андрей Скрипник уволился в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе, сообщил губернатор Ставропольского края. В Пятигорске из-за неблагоприятной эпидситуации введен карантин.

Как писал "Кавказский узел", власти Ставропольского края ужесточили контроль за соблюдением правил самоизоляции, распространение коронавируса внутри региона происходит из-за того, что жители плохо соблюдают карантинные меры, считают в администрации края. Общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье в 16 апреля достигло 143.

Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе можно узнать из интерактивной карты, которая расположена на главной странице "Кавказского узла".  Карта обновляется на основании данных Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса не реже, чем шесть раз в сутки. 

"Андрей Валериевич Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу", - написал сегодня Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. По словам главы региона, изменений в управлении городом потребовала сложившаяся эпидобстановка по коронавирусу. В Пятигорске наблюдается "опережающая динамика и резкий рост числа заболевших за несколько минувших дней", - написал Владимиров, не указав количества зараженных в городе.

Глава региона также сообщил, что исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, который должен "в краткий срок мобилизовать силы и ресурсы муниципалитета" для борьбы с коронавирусом.

Скрипник распоряжением губернатора Ставропольского края с 17 апреля назначен его представителем по Кисловодску и Предгорному району на место, которое занимал Лев Травнев, сообщил "Коммерсант". Травнев с 16 апреля принят  на должность первого заместителя главы Пятигорска. 17 апреля состоится заседание думы Пятигорска, предполагается, что на нем рассмотрят вопрос о назначении Травнева исполняющим обязанности главы администрации, информировало издание.

Лев Травнев - бывший мэр Пятигорска. Он ушел в отставку 23 октября 2017 года. В январе 2018 года стало известно, что его назначили представителем губернатора Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах. Журналисты сочли понижением назначение Травнева.

За последние сутки в Пятигорске выявлено семь зараженных коронавирусом, число подтвержденных случаев заболевания в городе составило 29, двое из них выздоровели, говорится в сообщении на сайте администрации Пятигорска.

С 17 апреля по распоряжению губернатора в Пятигорске вводится режим карантина, въезд в город будет ограничен, сообщила администрация города на своем сайте. Будут работать шесть контрольно-пропускных пунктов: на въезде со стороны Иноземцево, на въезде в поселок Энергетик, на улице Фабричная, на станции Константиновская, на автодороге "Кавказ" со стороны Нальчика  и на Черкесском шоссе. Старые пропуска будут действовать до 19 апреля, затем будут введены документы нового образца, информировала мэрия.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ"

Примечание:

"Защита обжаловала арест Андрея Уткина в Ставрополе", "Главой Пятигорска избран Андрей Скрипник", "Журналисты заявили об отсутствии реальной конкуренции в конкурсе на пост мэра Пятигорска".

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