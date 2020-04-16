На Ставрополье количество зараженных коронавирусом увеличилось до 143

16 апреля 2020, 10:41

За последние сутки в Ставропольском крае выявлено 28 новых случаев заражения Covid-2019, общее число пациентов с коронавирусом достигло 143, сообщил губернатор края.

Как сообщал «Кавказский узел», власти Ставропольского края ужесточили контроль за соблюдением правил самоизоляции, распространение коронавируса внутри региона происходит из-за того, что жители плохо соблюдают карантинные меры, считают в администрации края. Общее число пациентов с коронавирусом на Ставрополье 14 апреля достигло 115.

Количество случаев заражения Covid-2019 в Ставропольском крае возросло до 143. Инфекция обнаружена у 28 человек, которые все вместе находились на крупном семейном мероприятии, сообщило сегодня РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

«За вчерашний день мы получили подтверждение большинства направленных накануне проб на коронавирус: диагноз подтвержден еще у 28 человек. В основном это «эхо» одного крупного семейного мероприятия, которое вопреки всем установкам и ограничениям было проведено во время режима самоизоляции», – написал сегодня Владимиров на своей странице в Instagram.

В тяжелом состоянии находятся 6 зараженных коронавирусом, 24 – в средней степени тяжести, за все время выздоровели 19 человек, двое скончались. «Продолжаем выявлять всех контактировавших с заболевшими, изолируем их, направляем под наблюдение врачей», – написал губернатор Ставрополья.

Информацию о том, сколько зараженных коронавирусом на текущий день в городах юга России, можно узнать на интерактивной карте, которая расположена на главной странице «Кавказского узла». По информации сайта «Стопкоронавирус.рф», на 15 апреля общее число зараженных Covid-2019 в России составило 24490 человек.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина размещена "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".