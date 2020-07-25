Состояние 11 зараженных COVID-19 в Нагорном Карабахе названо тяжелым

25 июля 2020, 14:32

Число инфицированных коронавирусом в Нагорном Карабахе возросло до 203. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднетяжелом, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июля число зараженных в Нагорном Карабахе составило 193 человека, из них 147 выздоровели. В связи с COVID-19 были изолированы жители общины Атерк.

"Сегодня было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом. Девять зараженных - жители Степанакерта, которые входят в круг контактов инфицированных ранее и находившихся в изоляции. Один случай был обнаружен на пограничном контрольно-пропускном пункте с Арменией", - рассказала сотрудница Минздрава Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что состояние четырех больных оценивается как тяжелое, семи - средней тяжести.

"За все время пандемии 203 людям был поставлен диагноз COVID-19. 148 выздоровели, смертельных случаев нет. Фактически получают лечение 55 человек, число изолированных граждан - 98", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".