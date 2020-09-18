Власти Абхазии анонсировали введение ограничений из-за коронавируса

18 сентября 2020, 21:27

С 5 октября в Абхазии под запретом будут массовые спортивные, развлекательные и выставочные мероприятия в помещениях, а также свадьбы и торжества.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа были сняты ограничения на пересечение границы России и Абхазии, ее ежедневно пересекало около 30 тысяч человек. В августе Минздрав Абхазии сообщил о росте числа пациентов с коронавирусом. 18 августа шесть грузинских неправительственных организаций обратились к правительству страны с просьбой оказать Абхазии гуманитарную и медицинскую помощь.

Власти Абхазии вернули ограничения на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения республики от коронавирусной инфекции COVID-19» сегодня подписал президент Абхазии Аслан Бжания. "С 5 октября 2020 года на территории Республики Абхазия запрещено проведение массовых, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий в помещениях, за исключением деятельности учреждений культуры", - говорится в распоряжении, размещенном сегодня на сайте президента Абхазии.

Аслан Бжания также распорядился обеспечить в медучреждениях республики работу изолированных помещений для зараженных COVID-19 и завершить подготовку по централизованной подаче кислорода в инфекционном отделении Гудаутской ЦРБ.

Всего в республике по состоянию на 18 сентября диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 825 пациентов, сообщается на сайте Минздрава Абхазии.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".