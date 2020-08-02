Свыше 7,5 тысячи человек пересекли границу России и Абхазии после снятия ограничений

02 августа 2020, 12:05

За сутки из России в Абхазию прибыло более пяти тысяч человек, в обратном направлении границу пересекли более двух с половиной тысяч человек, отчиталась Сочинская таможня.

Как писал "Кавказский узел", Россия решила открыть границу с Абхазией с 1 августа. В тот же день ограничения, действовавшие из-за коронавируса, сняли власти Абхазии.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 08:00 мск сегодня в Абхазию после открытия границы с Россией выехали более пяти тысяч человек, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни ТАСС. Еще более двух с половиной тысячи человек к этому времени прибыли из Абхазии в Краснодарский край, отмечается в сообщении.

"В обоих направлениях российско-абхазскую границу пересекли за первые сутки 1 907 транспортных средств", - приводит сообщение пресс-секретаря сочинской таможни Марины Жупановой "Спутник-Абхазия". Из них выехавших из России в Абхазию машин -1243 машины, а из Абхазии в Россию – 664, отметила она.

Напомним, 25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".