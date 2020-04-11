Умер муфтий Ингушетии

11 апреля 2020, 19:35

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, у которого первичный тест показал коронавирус, скончался в больнице.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля стало известно о первом подтвержденном случае коронавирусной инфекции у жителя Ингушетии. К 8 апреля коронавирус подтвердился у 25 человек. Один из них находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов был госпитализирован с подозрением на коронавирус сегодня ночью. У него была диагностирована пневмония, и первичный тест на коронавирус дал положительный результат. Муфтий находился в тяжелом состоянии и врачи не смогли спасти его жизнь, пишет со ссылкой на представителя Минздрава республики "Интерфакс".

"Мартазанов скончался днем, ранее он не болел, но поступил в больницу 10 апреля в тяжелом состоянии со всеми симптомами коронавируса. Наш анализ на тест-системе дал положительный результат", - цитирует источник в пресс-службе Минздрава ТАСС.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на своей странице в Instagram выразил соболезнования близким Абдурахмана Мартазанова и отметил, что его смерть является большой потерей для республики.

В регионе запрещены массовые мероприятия, действует режим самоизоляции для всех жителей, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" размещена карта с указанием числа заболевших в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Она обновляется шесть раз в сутки. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".