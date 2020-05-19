30 пациентов психоневрологического интерната под Волгоградом заразились коронавирусом

19 мая 2020, 21:10

Пациенты психоневрологического интерната в Жирновском районе, зараженные коронавирусной инфекцией, госпитализированы, в учреждении объявлен карантин, сообщил замглавы комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Как писал "Кавказский узел", 4 мая два отделения больницы в городе Николаевске Волгоградской области были закрыты на карантин по коронавирусу после того, как скрывшая поездку в Москву пациентка заразила 13 медработников. Всего коронавирусом заразились около ста сотрудников медучреждений, очаги инфекции выявлены в Михайловке, Николаевке, Иловле и Волгограде. Сотрудники медучреждений пожаловались, что информация о контакте с инфицированными коронавирусом поступает к ним зачастую слишком поздно.

В Волгоградской области за сутки выявлено 86 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии там зафиксировано 1747 инфицированных. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Первичное обследование подтвердило заражение коронавирусом у 30 пациентов психоневрологического интерната в Жирновском районе, все они переведены в медицинские учреждения, сообщил Николай Алимов на брифинге для журналистов в региональном информационно-аналитическом центре.

Он рассказал, что для пациентов с легкими бессимптомными формами специально развернуто дополнительно 40 коек в Жирновской центральной районной больнице, передает корреспондент "Кавказского узла".

Восемь пациентов с признаками заболевания, в частности, с температурой, госпитализированы в Камышин, рассказал Алимов. "Мы на упреждение перевели их в более квалифицированный стационар второго уровня, где есть лучшие средства диагностики, нежели в Жирновском районе", - пояснил он.

Всего в интернате постоянно проживают чуть более 90 постояльцев и 25 человек обслуживающего персонала, сказал Алимов. Причину вспышки заболевания расследует региональное управление Роспотребнадзора, в учреждении на карантине находятся проживающие вместе с социальными работниками, сообщил со ссылкой на него "Интерфакс-Юг".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".