Жители райцентра в Дагестане заявили об угрозе массовых смертей

02 мая 2020, 12:10

Больницы в Гергебильском районе переполнены, за несколько дней умерли 12 человек, сообщили местные жители, пожаловавшись на отсутствие лекарств и аппратов ИВЛ в стационарах. Районные власти указали на острую нехватку медработников.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские активисты заявили, что власти полностью провалили работу по борьбе с пандемией, в связи с чем решено создать общественный штаб. Он будет вести мониторинг ситуации по коронавирусу, собирать статистику, заниматься антикоррупционной деятельностью, помогать медработникам и населению, а после карантина – следить за восстановлением экономики.

Дагестан занимает пятое в России место по числу заражений коронавирусом, опережая другие регионы юга России. Однако по числу зараженных на 100 тысяч населения Дагестан по состоянию на 1 мая находился лишь на пятом месте среди регионов СКФО. 1 мая число инфицированных в Дагестане составляло 1553, умерли 12 пациентов.

Жители Гергебиля пожаловались на бездействие властей

30 апреля в Instagram-паблике tut.dagestan появилось обращение, написанное от имени жителей села Гергебиль - одного из райцентров республики. "У нас в селе умерло уже 12 человек за прошедшие несколько дней. Еще столько же в крайне тяжелом состоянии. Почти все жители села больны. Процентов 90% точно. Больницы переполнены, многие больные лежат дома. В больницах нет средств диагностики, нет лекарств, нет расходных материалов. Все, что есть в больнице, включая кислородные баллоны, жители приобрели сами, на свои деньги. Все жители села скидываются и закупают лекарства и меняют баллоны кислородные", - говорится в обращении.

Аппаратов искусственной вентиляции легких в местной больнице фактически нет, утверждается в публикации. "В реанимации только один работающий аппарат ИВЛ, и то древнейший, лечить на нем пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом невозможно. Нужен газовый анализатор. Администрация села обещала выделить деньги, но когда мы нашли аппарат, они передумали. Пока село полностью не вымерло, а все к этому идет, надо вмешаться и что-то сделать. Это просто ужасно. Столько смертей село не видело за столь короткий промежуток времени. А смерти будут еще. Нечем лечить. Люди, которые должны решать эти проблемы, умыли руки, и обычные жители изо всех сил делают их работу", - говорится от имени жителей села. Имена авторов обращения не приводятся.

К 12.10 мск 2 мая эта публикация собрала 6975 "лайков" и 1031 комментарий. У паблика 1,5 миллиона подписчиков.

Поздно вечером 1 мая на sms-сервис "Кавказского узла" пришло сообщение о назначении нового и.о. главврача в гергебильскую больницу. "В районе сложилась тяжелая ситуация, как пишут в фейсбуке. Новый главврач отозвал всех медиков из отпусков", - сказано в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Руководство ЦРБ в Гергебиле заболело

Исполняющим обязанности главного врача ЦРБ в Гергебиле назначен уроженец села Магомед Идрисов, который является куратором района в Минздраве республики. "Сегодня остро стоит вопрос с медицинским персоналом в Гергебильской районной больнице. Сложной оказалась и ситуация с руководством больницы: главный врач и заместитель болеют", - говорится в публикации на сайте администрации района от 1 мая. Чем болеет руководство больницы, не указано.

Местные власти обратились к жителям района, призвав их "сплотиться" в "сложной ситуации". "Да, ситуация сложная, но принимаются все возможные меры для оперативного решения возникающих проблем. <...> Администрация района знает, что многие помогают. Просим вас сплотиться, поддержать и помочь друг другу, тем более в священный для мусульман месяц [Рамадан]. Не выходите без крайней необходимости из дома. Помогите медикам – соблюдайте режим самоизоляции и делайте профилактику. Да, больница нуждается в поддержке. Остро чувствуется нехватка медперсонала, а те, кто в строю, работают на износ", - сказано в публикации.

1 мая в Гергебиле прошло совещание с участием куратора Минздрава от правительства Дагестана Висанпашой Ханалиевым. "Совещание открылось обсуждением общей эпидемиологической ситуации в районе. Далее поднимались вопросы обеспечения районной больницы медикаментами и необходимыми препаратами", - говорится на сайте районной администрации. При этом местные власти по состоянию на 12.10 мск 2 мая не опубликовали данных по числу зараженных коронавирусом жителях Гергебильского района и числе пациентов местной больницы.

29 апреля власти села Тебекмахи Акушинского района пожаловадись на резкий рост смертности от пневмонии и нехватку лекарств. Минздрав Дагестана пообещал, что в село будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом. К 1 мая тесты на коронавирус подтвердились у шести сельчан.

Ситуация в Гергебиле не уникальна, заявили пользователи Instagram

Те же проблемы существуют и в других районах и даже в Махачкале, указали пользователи Instagram в комментариях к обращению гергебильцев. "Не только Гергебиль - во всех районах такой ужас, и власть бездействует", - заявил putnik05_. "Во всех почти селах такое положение - никто никому не поможет. Ни я, ни вы никому не нужны", - высказалась magomedova.m13. "И весь Дагестан так. Кому нужно такое правительство?" - возмутился isbi1972. "И в Махачкале нет мест в больницах, и нет препаратов, и скорая приезжает не ко всем", - написал _your._stories_.

"Точно такая же ситуация и в Кайтагском районе. Больницы переполнены больными с пневмониями. Моя мама фельдшер в маленьком поселке, и там столько больных с вирусом, что медработники не успевают к больным. Защитных средств нет, даже жаропонижающих средств нет, не говоря о другом. Медработников как пушечное мясо используют", - сообщила ramazanova.aikhanum.

"Сдулась власть, здравоохранение - народ в очередной раз будет сам выкручиваться", - считает murad94112018.

Ряд пользователей выразили сомнение в официальной статистике по коронавирусу в Дагестане. "Столько умерло, а цифра 12 стоит на месте", - написала aschabova1. "Где же наша статистика смертей? На всю республику 12 человек пишут", - прокомментировал обращение жителей Гергебиля decor_korobki. "Количество смертей 12 без изменений который день... Для чего тогда скрывают реальное количество смертей?" - возмутился muradkuzhaev.

Некоторые комментаторы обвинили самих жителей села. "Ну почему жители села не сидели дома? Почему люди до сих пор не понимают, что невозможно всех спасти, надо сидеть дома - и точка! Сами мы довели себя!" - написала zaira_x27. "До последнего люди не верили в этот проклятый вирус, и вот результат", - заявил sammer.rein. "Жалко людей, конечно, но вас же так просили врачи <...> Но даже когда люди начали умирать, вы даже тогда не верили. Что же вы сделали, люди?" - укорила местных жителей greenway_djennet. "Странно, что [в Гергебиле заразились] не все 100%. И это пишут люди, которые до последнего играли и посещали свадьбы", - заявила felicita.666.

Минздрав Дагестана связал рост числа заражений в регионе с массовым нарушением режима самоизоляции. 25 апреля стало известно, что в селе Шушановка Кизилюртовского района прошли похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родственникам умершей пришли многие сельчане, чем создали условия для распространения вируса.

В Дагестане с 28 марта запрещены массовые мероприятия, в частности закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, не работают торговые центры, салоны красоты, рестораны, кафе, бассейны, бани. С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции, согласно которому запрещено передвижение, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".