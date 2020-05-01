Коронавирус подтвердился у шести жителей дагестанского села Тебекмахи

01 мая 2020, 16:36

В дагестанском селе Тебекмахи, где резко возросло число случаев вирусных заболеваний, тесты на коронавирус подтвердились у шести человек. Жителям дагестанских сел даже во время пандемии сложно отказаться от традиции многолюдных поминок по умершим, указал историк Муртазали Гаджиев.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля после жалобы главы села Тебекмахи на резкий рост смертности и нехватку лекарств Минздрав Дагестана пообещал, что в село будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом. По данным на 28 апреля, анализы на коронавирус сдали 118 сельчан, были получены результаты 34 тестов, три из них положительные, сообщил представитель местных властей.

Простудно-вирусными заболеваниями страдает более 1000 из 2650 жителей Тебекмахи, причем 23 человека госпитализированы в тяжелом состоянии в Акушинскую районную больницу, заявил ранее глава села Меджид Меджидов. По его словам, в марте и апреле умерли 12 человек, из них восемь - за неделю. Ранее в год в Тебекмахи умирали 15-17 человек, отметил глава села.

Четыре пациента из Тебекмахи умерли в районной больнице

За сутки в Дагестане зафиксировано 164 новых случая заражения коронавирусом, общее число подтвержденных случаев достигло 1553. Из них 114 человек выздоровели, умерших по-прежнему 12, сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла» представитель оперативного штаба республики.

По данным администрации села Тебекмахи на 30 апреля, анализы на коронавирус сдали 145 местных жителей. Получены результаты 41 теста, шесть из них положительные. Всего в районную больницу с диагнозом "внебольничная пневмония" были госпитализированы 63 человека, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель администрации.

30 апреля в стационаре находились 58 больных с внебольничной пневмонией, из них три человека - в реанимации. В больнице умерли четверо заболевших жителей села Тебекмахи, все старше 60 лет, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» главный врач Акушинской районной больницы Магарам Маммаев, не уточнив даты и причины их смертей.

По словам главврача, закуплены необходимые лекарства и дезинфицирующие средства на три миллиона рублей. Запаса лекарств в больнице, по его словам, хватит на 15-18 дней.

Заболевшие жители села, которые чувствуют себя относительно хорошо, находятся дома на изоляции, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Тебекмахи Руслан Курбанов. "Чтобы не переполнять районную больницу и изолировать заболевших, совместно с местными властями планируем разместить нетяжелых больных в местном детском саду. Пока этот вопрос согласовывается", - сказал он.

Обещанный Минздравом мобильный комплекс флюорографии прибыл в Тебекмахи, диагностику на нем прошли около 120 человек, результаты исследований пока неизвестны, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" глава села Меджид Меджидов.

По его словам, в селе более 700 хозяйств, и в почти каждом имеются заболевшие. "Режим самоизоляции они соблюдают, но людям надо покупать лекарства, а где их брать? В селе аптеки нет, нужно ехать в райцентр или Махачкалу. Все равно приходится выходить из дома или просить родственников привозить препараты", - посетовал глава села, отметив, что проблем с продуктами питания в селе нет.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Карты", расстояние по трассе от села Тебекмахи до села Акуша, административного центра Акушинского района, – 18 километров, до Махачкалы – 130 километров.

Сельчане связали всплеск заболеваемости с возвращением людей из городов

Недостатка продуктов в селе нет, а выезду за медикаментами в райцентр никто не препятствует, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Магомед.

По его предположению, массовое заболевание в Тебекмахи не связано с участием в поминках или других многолюдных обрядах. "Много односельчан работают в разных регионах страны. После введения режима самоизоляции они вернулись в село и могли привезти инфекцию", - считает Магомед.

Такого же мнения придерживается и глава села. "Мужчины у нас специализируются на пошиве головных уборов, в том числе папах. Много селян выезжали в российские города, где занимались пошивом или реализацией шапок", - пояснил Меджид Меджидов.

С 1 апреля в Дагестане действует режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Массовые обряды в дагестанских селах стали редкостью

В последнее время жители дагестанских сел избегают участия в многолюдных похоронах или поминках, сказал корреспонденту "Кавказского узла" доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев. "Этого уже нет, это было на первой стадии [распространения вируса], когда у людей была не совсем ясная информация о коронавирусе. Тогда люди относились к ситуации не совсем серьёзно, проводили массовые обряды, мероприятия. Но сейчас наблюдается изменение ситуации. Когда случаев заражений стало больше, люди изменили свое несерьезное отношение в коронавирусу, стали более внимательными, стали соблюдать режим самоизоляции", - сказал Гаджиев.

Однако, по его словам, "обряды живучи" даже во время пандемии, поскольку общество в Дагестане "достаточно консервативное". "Это обычай в Дагестане, часть менталитета, когда надо соболезновать не на расстоянии, а находясь близко. Надо быть рядом во время горя. Поэтому сложно было не проводить обряды, не участвовать в них. В этом смысле мы очень консервативны. Я тоже четыре недели назад принимал участие в похоронах, но был в маске, и многие участники были в масках. Сейчас если и есть исключительные случаи таких обрядов в селах, то там участвует минимальное количество людей", - сказал историк.

25 апреля стало известно, что в селе Шушановка Кизилюртовского района прошли похороны умершей от коронавируса местной жительницы. Выразить соболезнования родственникам умершей пришли многие сельчане, чем создали условия для распространения вируса.

С тем, что жители дагестанских сел склонны придерживаться традиций, согласен и врач-терапевт Стальской амбулатории центральной больницы Кизилюртовского района Магомед Абдулаев, который около 40 лет работает в этом районе.

"Люди не могут просто так взять и отказаться от традиций, от участия в похоронах близкого человека - даже несмотря на то, что это может быть смертельно опасным. Но сейчас уже похороны проводят маленькими группами. Похоронили - и по домам. Сейчас в этом плане ситуация лучше, чем когда вирус только появился в России", - рассказал терапевт корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии".

Он подтвердил, что проведение массовых обрядов и несоблюдение режима карантина влияют на распространение коронавируса. "Многие случаи заражений являются результатом обрядов и массовых мероприятий. Я изначально выступал в разных местах и призывал соблюдать режим. Сначала никто не слышал нас, но потом, когда заразились близкие родственники, знакомые, тогда уже люди стали серьезнее относиться к ситуации", - рассказал Магомед Абдулаев.

Односельчане умершей в Шушановке женщины не соблюдали режим самоизоляции



У самого Магомеда Абдулаева тест на коронавирус, по его словам, оказался положительным. "У меня появились признаки пневмонии, было решено сдать тест. Он дал положительный результат. Уже несколько дней я изолирован в своем доме в Стальске, в отдельной комнате, ни с кем не контактирую, чтобы не заразить никого. В больнице были места, но мы решили, что мне будет лучше дома, на домашнем стационаре - я сам врач и смогу о себе позаботиться. Я общался со многими зараженными коронавирусом пациентами в нашем районе, в том числе и с женщиной из Шушановки, которая скончалась от коронавируса. Я был ее лечащим врачом, несколько раз посещал ее. Может, от нее и заразился, но точно не знаю, от кого", - рассказал врач.

Сейчас, по словам Абдулаева, состояние его здоровья улучшается. "Уже есть положительная динамика. Несколько дней температура держалась выше 38, сегодня уже 37. Иду на поправку. Кроме меня, еще у двух врачей обнаружен коронавирус", - сказал он.

В Шушановке "очень легкомысленно" относились к пандемии, считает врач. "Там было очень много прибывших из Москвы. Люди не соблюдали режим самоизоляции, часто выходили на улицы. Потом, уже после смерти этой женщины с коронавирусом, они стали соблюдать режим. После ее похорон около 30 человек сдали тест на коронавирус, но ни у кого вирус не подтвердился. Новых случаев заражения в Шушановке пока нет", - рассказал Магомед Абдулаев.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".