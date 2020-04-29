Дагестанское село Тебекмахи стало очагом коронавируса

29 апреля 2020, 15:04

В Тебекмахи начнет работу передвижной медицинский комплекс, заявили власти после жалобы главы села на резкий рост смертности. Тесты на коронавирус у первой группы сельчан дали три положительных результата.

Как писал "Кавказский узел", глава села Тебекмахи Акушинского района Меджид Меджидов в обращении к властям заявил о резком росте числа смертей от пневмонии. По его данным, почти треть сельчан болеет, а лекарств и квалифицированной медпомощи не хватает.

Простудно-вирусными заболеваниями страдает более 1000 из 2650 жителей села, причем 23 человека госпитализированы в тяжелом состоянии в центральную районную больницу, сообщил Меджид Меджидов. По его словам, в марте и апрель умерли 12 человек, причем большая часть, восемь человек - за последние семь дней. Все скончавшиеся старше 60 лет. Ранее в год в Тебекмахи умирали примерно 15-17 человек, отметил глава села.

В ближайшие дни в село Тебекмахи будет отправлен передвижной медицинский комплекс с флюорографом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава Дагестана. Мобильный пункт будет находится в селе, пока диагностику не пройдут все жители, заверили в ведомстве.

По данным Минздрава, с 22 по 28 апреля за медицинской помощью в амбулаторию села обратились 77 человек. Из них 23 госпитализированы в Акушинскую ЦРБ, сказал сотрудник министерства, подтвердив данные главы села.

Всего в больницы с диагнозом "внебольничная пневмония" попали 50 человек, получают амбулаторное лечение 95 человек, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в администрации села Тебекмахи. По данным на 28 апреля, анализы на коронавирус сдали 118 местных жителей. Получены результаты 34 тестов, три из них положительные, сообщил представитель местных властей.

Сообщение о том, что глава администрации сельского поселения Тебекмахи Меджид Меджидов обратился с видеообращением к главе и правительству Дагестана в связи с создавшейся тяжелой ситуацией в селении из-за коронавируса, поступило сегодня на sms-сервис "Кавказского узла". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

По распоряжению главы сельской администрации, с 24 апреля запрещен въезд и выезд из села. Исключения делаются для оказания медицинской помощи, доставки продуктов питания и товаров первой необходимости. Ограничения не распространяются и тех, у кого есть специальные пропуска, отметили в администрации Тебекмахи.

Дагестан является лидером среди регионов СКФО по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом - по данным на 29 апреля, их там 1231. По этому показателю регион находится на пятом месте в России. Умерли от коронавируса 12 пациентов. С 1 апреля в Дагестане объявлен режим самоизоляции. С 19 апреля на въездах в города и районы республики установлены блокпосты, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России, а также в странах Южного Кавказа.

Советы специалистов о том, как не заразиться COVID-19, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".