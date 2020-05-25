Врач. Фото пресс-службы Минздрава России https://www.rosminzdrav.ru/

25 мая 2020, 09:46

Два человека умерли от коронавируса на Ставрополье

В Ставропольском крае скончались еще два пациента, зараженных COVID-19. Общее число умерших достигло 40, зараженных - 2011.

Как писал "Кавказский узел", 24 мая коронавирус подтвердился еще у 77 пациентов в Ставропольском крае, общее число зараженных в регионе достигло 1932.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"За минувший день заболевание унесло жизни ещё двух человек. Всего число летальных исходов уже составляет 40", - сообщил сегодня на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

За прошедшие сутки было выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, число инфицированных в крае возросло до 2011, из них 185 - дети, сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте" оперативный штаб Ставропольского края. 

Состояние 41 человека врачи оценивают как тяжелое, 173 зараженных находятся в состоянии средней степени тяжести, 750 человек излечились, отмечается в сообщении.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"38 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье", "Темп заражения COVID-19 увеличился в четырех регионах СКФО", "Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства".

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