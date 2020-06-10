Число умерших от COVID-19 в Азербайджане превысило сотню

10 июня 2020, 21:19

Четыре новых смерти от коронавируса зарегистрированы в Азербайджане за сутки, и число умерших достигло 102 из 8530 заразившихся.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня число умерших от COVID-19 в Азербайджане увеличилось до 98. Общее число зараженных достигло 8191.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина. 29 мая власти продлили его действие до 15 июня, обязав жителей страны носить медицинские маски в общественных местах. При этом с 27 апреля в Азербайджане возобновили работу магазины и ряд предприятий в сфере услуг, разрешено репетиторство. С 9 мая в Баку возобновилось движение поездов, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

За минувшие сутки в Азербайджане скончались четыре пациента с COVID-19. При этом 114 человек выздоровели и выписаны из больниц. Всего зарегистрировано 8530 случаев заражения, в том числе 339 - за сутки. Выздоровевших за период эпидемии - 4720, умерших - 102. На лечении в больницах специального режима находятся 3708 пациентов, сообщил оперативный штаб при кабинете министров.

На фоне роста случаев заражения власти выделили еще одну больницу для инфицированных - Центральный таможенный госпиталь в Баку. Всего в стране 30 больниц для лечения инфицированных COVID-19, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Объединенного управления территориальными медицинскими подразделениями Равана Гулиева.

Кроме того, по ее словам, 9 июня состоялось открытие еще трех больниц модульного типа, которые готовы принять по 200 больных. Всего в стационарах для больных коронавирусом - 5 тысяч койко-мест. Проблем с численностью персонала и лекарствами в больницах нет, сказала Алиева.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".