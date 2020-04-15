Противочумные костюмы, переданные по инициативе Арсена Канокова в Минздрав Кабардино-Балкарии. Стоп-кадр видео. https://www.facebook.com/kanokov.arsen/videos/pcb.1595930117239713/1595929967239728/?type=3&theater

15 апреля 2020, 22:09

Бизнесмены передали в больницы Кабардино-Балкарии тысячу защитных костюмов

Противочумные костюмы, закупленные бизнесменами Кабардино-Балкарии, переданы в медучереждения республики, также заключен контракт на закупку еще пяти тысяч костюмов. Ранее доставленные в Нальчик 100 тысяч медицинских масок розданы местным жителям, заявил сенатор Арсен Каноков.

Как писал "Кавказский узел", сенатор Арсен Каноков решил помочь жителям Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусом, в частности, доставив в Нальчик 100 тысяч медицинских масок. Заявки на получение масок принимались на "горячую" линию, развозили их активисты движения "Волонтеры-медики". Еще одной инициативой Канокова стала передача Минздраву отеля "Синдика" и лечебно-оздоровительного комплекса на 160 коек​ для размещения пациентов с коронавирусом. в спа-отеле "Синдика" было предложено отдыхать медработникам, контактирующим с зараженными коронавирусом.

21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. К 13 апреля общее число инфицированных достигло 50. В крайне тяжелом состоянии находятся трое зараженных коронавирусом, сообщили сегодня в республиканском Минздраве. С 31 марта глава региона Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе. 

Тысяча противочумных костюмов от бизнесменов республики были доставлены в медучреждения Кабардино-Балкарии, сообщает сегодня РИА «Кабарадино-Балкария». По данным агентства, также заключен контракт на приобретение 5000 аналогичных костюмов.

«(Противочумные) костюмы предназначены для медицинских работников, имеющих различной степени контакты с зараженными коронавирусной инфекцией. Это медицинские сотрудники, которые работают в первичном звене здравоохранения, которые осуществляют забор биологического материала для последующего анализа. Или это сотрудники скорой помощи и непосредственно медицинские работники, которые непосредственно работают в госпиталях», - рассказал в эфире телеканала «Россия 1» начальник материально-технического отдела Минздрава республики Заур Хагабанов.

По словам главы ведомства Рустама Калибатова, в резерве еще имеется две тысячи аналогичных костюмов.

Скриншот на странице Арсена Канокова на сранице в Facebook. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1595929847239740&set=pcb.1595930117239713&type=3&theaterСегодня также было объявлено об окончании приема заявок на медицинские маски, которые по инициативе Арсена Канокова была завезены в Нальчик. «(15 апреля) закрываем прием заявок на медиц­инские маски. Почти все 100 тысяч штук розданы жителям республики и организация­м. Продолжается доставка оставшегося количества по домам по сформированн­ому ранее списку адресов. Работа завершится в ближайшее время. Благодарю ребят-воло­нтеров, поддержавших нашу инициативу», - написал сегодня сенатор на своей странице в Facebook.

По словам сенатора, в Минздрав региона также переданы противоэпидемические костюмы и респират­оры. Пост набрал по состоянию на 22.05 мск сегодня 129 лайков и  17 комментариев, в которых пользователи соцсети благодарят за полученные медицинские маски.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Активисты раздали продукты семьям в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии", "Мусульмане в Кабардино-Балкарии высказались против кремации умерших от коронавируса", "Торговцы в Нальчике пожаловались на полное отсутствие прибыли".

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