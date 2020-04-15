Пациент с пневмонией принудительно госпитализирован в Нальчике

15 апреля 2020, 14:17

Житель Кабардино-Балкарии с подозрением на коронавирус отказался ложиться в больницу и был госпитализирован по решению суда. В крайне тяжелом состоянии находятся трое зараженных коронавирусом, сообщили сегодня в республиканском Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта власти Кабардино-Балкарии объявили о первых двух случаях заражения коронавирусом. К 13 апреля общее число зараженных достигло 50.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

В больницу принудительно доставили жителя Кабардино-Балкарии, заболевшего пневмонией, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минздрава республики. "Заболевший не соблюдал режим самоизоляции, уклонялся от госпитализации, поэтому его пришлось госпитализировать по решению суда", - пояснила представитель ведомства, не уточнив, какой суд принял это решение. Всего за прошедшие сутки с подозрением на коронавирус были госпитализированы семь жителей региона, отметила она.

По данным министерства, в крайне тяжелом состоянии находятся трое пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они старше 50 лет и страдают различными заболеваниями. При этом 38 человек с подтвержденным статусом COVID-19 проходят лечение дома, так как болезнь протекает в легкой и бессимптомной форме. С начала распространения COVID-19 на территории республики выздоровели шесть человек.

В самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 1199 жителей республики, имевших контакты с зараженными. Протестированы на коронавирус 5913 человек, добавила представитель Минздрава Кабардино-Балкарии.

По данным на 10.30 мск 15 апреля, в Кабардино-Балкарии подтверждены 50 случаев заражения коронавирусом, указано в таблице на сайте "Стопкоронавирус".

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работали только продуктовые магазины и аптеки. С 14 по 19 апреля приостановлена работа станций техобслуживания, магазинов автозапчастей, автомоек и парикмахерских, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава республиканского управления Роспотребнадзора Жираслан Пагов сообщил, что Оперативный штаб решил установить контроль за внутренними рейсами. "На карантинно-санитарном пункте всем прибывшим из Москвы будут вручать постановления о самоизоляции. Рассматривается вопрос о карантинном посте на границах республики", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сказанное Паговым на пресс-конференции 14 апреля.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".