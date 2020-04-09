Сотрудникам инфекционной больницы в Кабардино-Балкарии предоставлен спа-отель

09 апреля 2020, 12:41

Медработники, контактирующие с зараженными коронавирусом, не могут возвращаться к своим семьям. По инициативе сенатора Арсена Канокова им предложено отдыхать в спа-отеле "Синдика", однако многие врачи предпочли остаться с пациентами.

Как писал "Кавказский узел", сенатор Арсен Каноков решил помочь жителям Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусом, в частности, бесплатно раздав жителям республики 100 тысяч медицинских масок. Заявки на получение масок принимаются на "горячую" линию, развозят их активисты движения "Волонтеры-медики". Еще одной инициативой Канокова стала передача Минздраву отеля "Синдика" и лечебно-оздоровительного комплекса на 160 коек​ для размещения пациентов с коронавирусом.

"103 медработника инфекционного госпиталя в КБР переехали из общежития в спа-отель «Синдика», который предоставил медикам сенатор Арсен Каноков", - говорится в сообщении, отправленном на sms-сервис "Кавказского узла" 8 апреля. Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Сотрудники Центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Кабардино-Балкарии, задействованные в работе с пациентами, зараженными коронавирусной инфекцией, переведены из общежития госпиталя особо опасных инфекций в спа-отель "Синдика", сообщила 6 апреля помощник министра здравоохранения региона Лилия Шомахова. "Сотрудники не могут в настоящее время возвращаться домой к семьям, так как ежедневно находятся в контакте с заболевшими. Находясь в общежитии госпиталя, не всегда удается отдохнуть в полной мере. В отеле им предоставлены все условия для комфортного проживания", - отметила Шомахова.

Она отметила, что в отель переведены в основном сотрудники среднего и младшего звена, тогда как большинство врачей предпочли остаться в госпитале, рядом с пациентами, передал ТАСС.

Сотрудникам республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам, выплачиваются надбавки к зарплате - от 20 до 50 тысяч рублей ежемесячно.

Не проживают в отеле и по собственному желанию продолжают оставаться в госпитале 47 сотрудников, передал сегодня информацию Шомаховой "Регион Online". "В их числе сотрудники, которые должны быть в госпитале постоянно", - процитировало издание представителя Минздрава Кабардино-Балкарии. Какое число работников переехали в отель, не уточняется.

О лечении в "Синдике" пациентов с коронавирусом или о таких планах в данных публикациях не говорится. На сайте Минздрава Кабардино-Балкарии и на странице Арсена Канокова в Facebook к 12.41 мск 9 апреля данных об этом также не появилось.

Особое внимание в помещениях, которые расположены в районах распространения коронавируса, должно уделяться вентиляции, отмечается в руководстве, составленном Федерацией европейских ассоциаций отопления, вентиляции и кондиционирования REHVA. Инструкция является приложением к руководству, составленному Всемирной организацией здравоохранения.

Особая вентиляция необходима для того, чтобы удалить из воздуха мелкие частицы, которые могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов и могут транспортироваться на большие расстояния, перенося инфекцию, пояснил один из авторов рекомендаций, председатель Научно-технического комитета REHVA, профессор Ярек Курницкий из Таллинского технологического университета. "Такие мелкие частицы образуются при кашле и разговоре и не исчезают из воздуха так быстро, как более крупные капли, которые оседают и высыхают. Этот механизм подразумевает, что увеличение вентиляции полезно для удаления большего количества частиц", - процитировало 20 марта Куницкого РИА "Новости".

В помещениях инфекционных больниц должна быть устроена особая система вентиляции, цель которой - "исключать возможность перетекания воздушных масс из «грязных» зон в «чистые» помещения, между па­латными отделениями, между палатами, между смежными этажами", говорится в курсе гигиены Тульского госуниверситета. "Для создания изолированного воздушного режима в па­латах, боксах и полубоксах инфекционных отделений органи­зуют вытяжную вентиляцию (на гравитационном напоре) с отдельными каналами для каждого помещения, а подачу при­точного воздуха осуществляют в коридор", - сказано в лекционном курсе, опубликованном на сайте "Студопедия".

"Кавказский узел" не располагает информацией о том, приспособлены ли помещения лечебно-оздоровительного комплекса "Синдика" под лечение инфекционных больных.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 23, выздоровел один человек, умерших нет. С 31 марта в республике действует режим обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".