100 тысяч медицинских масок доставлены в Нальчик

09 апреля 2020, 00:12

Активисты движения «Волонтеры-медики» в Кабардино-Балкарии развезут маски местным жителям, сообщил сенатор Арсен Каноков.

"Кавказский узел" также писал, что 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров. Сенатор Арсен Каноков в марте пообещал помочь жителям Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусом, в частности, бесплатно раздав жителям республики 100 тысяч медицинских масок. Инициатива политика вызвала одобрение у пользователей Instagram.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 23, выздоровел один человек, умерших нет, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

"100 тысяч медицинских масок уже в Нальчике. Чтобы упорядочить процесс их передачи населению с учетом требований карантина, решили предварительно принимать заявки на «горячую» телефонную линию, и, по мере формирования определенного количества обращений, развозить по домам", - написал он 8 апреля на своей странице в Facebook, насчитывающей 9 603 подписчика.

Он также указал, что помочь в доставке вызвались члены Кабардино-Балкарского отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики».