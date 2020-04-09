09 апреля 2020, 00:12

100 тысяч медицинских масок доставлены в Нальчик

Активисты движения «Волонтеры-медики» в Кабардино-Балкарии развезут маски местным жителям, сообщил сенатор Арсен Каноков.

"Кавказский узел" также писал, что 31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, им помогают 160 волонтеров. Сенатор Арсен Каноков в марте пообещал помочь жителям Кабардино-Балкарии в борьбе с коронавирусом, в частности, бесплатно раздав жителям республики 100 тысяч медицинских масок. Инициатива политика вызвала одобрение у пользователей Instagram. 

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кабардино-Балкарии 21 марта. К 8 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией в республике увеличилось до 23, выздоровел  один человек, умерших нет, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса. 

"100 тысяч медицинских масок уже в Нальчике. Чтобы упорядочить процесс их передачи населению с учетом требований карантина, решили предварительно принимать заявки на «горячую» телефонную линию, и, по мере формирования определенного количества обращений, развозить по домам", - написал он 8 апреля на своей странице в Facebook, насчитывающей 9 603 подписчика.

Он также указал, что помочь в доставке вызвались члены Кабардино-Балкарского отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики».

Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справке "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"18 жителей Кабардино-Балкарии госпитализированы в связи с коронавирусом", "Два жителя Чечни заразились коронавирусом во время хаджа", "Ритуал причастия стал угрозой массового заражения верующих в Грузии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

09 апреля 2020, 00:18

08 апреля 2020, 23:57

08 апреля 2020, 23:34

08 апреля 2020, 23:24

08 апреля 2020, 22:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи