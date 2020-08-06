Юрий Зайцев. Фото: официальный сайт Главы Калмыкии http://glava.region08.ru/ru/soobscheniya-dlya-pressy/12388-pr.html

06 августа 2020, 13:35

Глава Калмыкии временно передал полномочия председателю кабмина

Бату Хасиков на время лечения от коронавируса назначил исполняющим обязанности главы Калмыкии председателя правительства республики Юрия Зайцева.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что заражен коронавирусом, но его состояние позволяет работать в дистанционном режиме.

При этом Хасиков назначил временно исполняющего обязанности главы Калмыкии. "Возлагаю временное исполнение обязанностей главы Республики Калмыкия с 5 августа 2020 года, в связи с моим временным отсутствием по болезни, на председателя правительства Республики Калмыкия Зайцева Юрия Викторовича", - говорится в указе Хасикова, опубликованном на сайте главы республики.

Скриншот сообщения со страницы Минздрава Калмыкии в Instagram https://www.instagram.com/p/CDi17f1iXbM/На сегодняшний день в Калмыкии зарегистрировано 2898 случаев заражения коронавирусом. 2100 человек выздоровели, 41 - скончались. Десять человек находятся в тяжелом состоянии, пять из них - на аппаратах искусственной вентиляции легких, сообщил Минздрав Калмыкии на своей странице в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Суд отказался отменить решение о назначении Трапезникова сити-менеджером Элисты", "Жители Калмыкии поддержали возврат очного формата обучения школьников", "Власти Калмыкии решили усилить контроль за соблюдением масочного режима".

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