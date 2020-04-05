30 пациентов с коронавирусом остаются в больницах Кубани

05 апреля 2020, 19:14

Девять из 39 пациентов, у которых подтвердился коронавирус, выписаны из больниц. Новых случаев заражения с 3 апреля не зарегистрировано, сообщили сегодня власти Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к утру 3 апреля в Краснодарском крае были зарегистрированы 17 новых случаев коронавируса, и число зараженных выросло до 39.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа случаев коронавируса в регионах юга России и странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новых случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае не подтверждено, в регионе по-прежнему зафиксировано 39 случаев инфицирования, из них девять пациентов выздоровели, сообщил сегодня Минздрав Кубани.

"На сегодняшний день девять пациентов выписано с выздоровлением. В том числе одна женщина, находившаяся на Кубани транзитом, вылечилась в Москве", – приводятся слова сотрудника Минздрава на сайте администрации края.

Пять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Еще по 32 анализам получен предварительно положительный результат в краевом Центре гигиены и эпидемиологии, говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации.

"Всего на 5 апреля в медорганизации края с подозрением на коронавирус обратились 616 человек, в том числе 111 детей. В стационарах остаются 227 человек, из них 55 детей. 5634 жителя края находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине", - отмечается в публикации.

Номера телефонов для консультаций по коронавирусу опубликованы в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в справке "Сколько стоит побег из карантина". Советы специалистов о том, как избежать заражения, "Кавказский узел" разместил в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".