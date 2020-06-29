Число зараженных COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 4958

29 июня 2020, 18:34

Из 4958 инфицированных коронавирусом в Кабардино-Балкарии вылечились 3296 человек, а число выздоровевших за сутки превысило количество новых заражений. 58 пациентов остаются в реанимациях.

Как сообщал "Кавказский узел", к 28 июня число смертей от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 53, а зараженных - 4905. В реанимациях находился 61 пациент.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в Кабардино-Балкарии было выявлено еще 53 случая заражения COVID-19, и общее число инфицированных составило 4958. При этом за период пандемии выздоровели 3296 человек, в том числе 55 - за сутки. Умерли 53 заболевших, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве республики.

По данным ведомства, в госпиталях находятся 1339 человек, 58 из них - в реанимациях.

На амбулаторном лечении остаются 1757 человек, дома под медицинским наблюдением - 1298.

"Лечение от внебольничной пневмонии получили 3676 человек, 48 - умерли. За аналогичный период 2019 года количество летальных случаев от указанной болезни составило 37", - отметили в Минздраве.

В госпитали, где проходят лечение зараженные COVID-19, поступило дополнительно 76 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких. Они были закуплены на средства федерального бюджета, рассказали в ведомстве.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией – в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".