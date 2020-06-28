28 июня 2020, 14:30

Число смертей от COVID-19 в Кабардино-Балкарии достигло 53

За сутки в Кабардино-Балкарии умерла от коронавируса еще одна пациентка, с начала пандемии скончались 53 зараженных. В отделениях реанимации остается 61 пациент.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июня число зараженных коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось на 60 и достигло 4851. Умерли с начала пандемии 52 пациента, в реанимациях оставались 56.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Кабардино-Балкарии, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К сегодняшнему утру в Кабардино-Балкарии скончалась зараженная коронавирусом жительница Баксана 1957 года рождения, общее число смертей с начала пандемии достигло 53. В больницах находятся 1337 пациентов, в том числе 61 - в реанимации. На амбулаторном лечении - еще 1640 человек. Дома под медицинским наблюдением остаются 1348 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

Скриншот публикации Минздрава Кабардино-Балкарии о ситуации с коронавирусом на 28 июня 2020 года, https://www.instagram.com/p/CB-I-o2FoSa/Число подтвержденных случаев заражения выросло за сутки на 54 и достигло 4905. Проведены 86 328 тестов на коронавирус. Всего выявлено 4905 подтвержденных случаев заражения, сообщил на своей странице в Instagram Минздрав Кабардино-Балкарии.

От внебольничной пневмонии умерли 48 человек умерли, тогда как за аналогичный период 2019 года количество летальных случаев составило 37, отмечается в публикации.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией – в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье осталось лидером СКФО по новым смертям от COVID-19", "Число зараженных коронавирусом в Ингушетии достигло 2725", "Врачи в Карачаево-Черкесии остаются без помощи при заболевании COVID-19".

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