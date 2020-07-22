Нальчик. КБР. Фото Focuk https://ru.wikipedia.org/

22 июля 2020, 20:46

Власти Кабардино-Балкарии решили отменить запрет на массовые мероприятия

Массовые мероприятия численностью не более 50 человек разрешены в Кабардино-Балкарии с 23 июля. Сняты ограничения на работу образовательных учреждений и заведений общепита.

Как сообщал "Кавказский узел", к 21 июля число умерших от COVID-19 в Кабардино-Балкарии составляло 64 человека, зараженных - 5823.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой приведено число зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Скриншот сообщения со страницы Минздрава КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CC76XGflxyY/За сутки число случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось на 16 и составило 5839. За период пандемии в республике выздоровели 5333 человека, в том числе 18 - за минувшие сутки. В госпиталях остается 531 пациент, 25 из которых - в реанимациях, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сегодня подписал указ об отмене очередных ограничений, веденных в республике из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно указу, возобновляется работа организаций общепита, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных. С 23 июля разрешается работа всех образовательных учреждений. На территории региона можно будет проводить массовые мероприятия, в том числе деловые, спортивные, зрелищные. При этом число участников мероприятий не должно превышать 50 человек, между ними должна соблюдаться дистанция не менее одного метра и им необходимо использовать маски или респираторы, следует из сообщения, опубликованного на странице оперативного штаба Кабардино-Балкарии в Instagram.

Скриншот сообщения со страницы оперштаба КБР в Instagram https://www.instagram.com/p/CC8rIbmqTpm/С 27 июля возобновляются профилактические медицинские осмотры и диспансеризация определенных групп населения, проинформировал оперштаб.

При этом, по данным ведомства, до 9 августа сохраняются ограничения для жителей республики в возрасте старше 65 лет, а также для граждан, у которых имеются заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции.

Режим самоизоляции в Кабардино-Балкарии был смягчен 16 мая. Власти разрешили жителям прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе. Также был снят запрет на работу парикмахерских и ряда непродовольственных магазинов. С 1 июля был объявлен второй этап снятия ограничений: власти разрешили при условии "строгого соблюдения всех профилактических мер" возобновить работу многофункциональных центров, летних кафе при стационарных предприятиях общепита, открытых рынков и ярмарок, а также зоопарков. С 18 июля разрешены коллективные молитвы в мечетях республики.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье обогнало Дагестан по приросту смертей от коронавируса", "Курорты Кабардино-Балкарии готовятся к массовому заезду отдыхающих", "Рост коммунальных тарифов на фоне пандемии усугубил финансовые трудности нальчан".

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